‘No tengo nada contra el cuerpo técnico’: James apagó el incendio

Después de la convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple jornada de Eliminatorias que se avecina, gran parte de los aficionados colombianos estaban esperando la voz, opinión o un comunicado de James Rodríguez.



Como ya es costumbre, el volante del Everton inició un en vivo de Twitch para justamente hablar del tema. Lejos de avivar polémica alguna, el cucuteño mandó un mensaje de unión y apoyó a la Tricolor.

“Quiero darle una muy buena energía a los que convocaron y al cuerpo técnico también, no tengo nada en contra de ellos (CT) y no tienen nada en contra mía”, empezó aclarando James al inicio del stream.



Esto debido a los rumores que fueron creciendo, después de que Rueda lo dejará nuevamente fuera de la lista de Selección para los partidos frente a Bolivia, Paraguay y Chile.



“Espero que puedan conseguir todos los nueve puntos para que puedan ir a la Copa Mundo. Desde aquí lejos les mando mi buena energía para que hagan tres partidos buenos. Si Colombia gana, el país está contento”, continuó.



Ahondó en que “no pasa nada con nadie, no tengo nada en contra de absolutamente de nadie” y reiteró su apoyo total a los jugadores que lucharán por enderezar el rumbo en las eliminatorias sudamericanas.



“Soy fan #1 de mi Selección Colombia, soy super hincha. La gente que me conoce y está cerca mío sabe que soy un hincha fiel y si me toca estar fuera, pase lo que pase, voy a estar ahí siempre poniendo una buena energía para mis compañeros”, concluyó.