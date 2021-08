Vargas les 'cantó la tabla' a varios jugadores y dejó consejo a Rueda

En charla con El Alargue, de Caracol Radio, el exfutbolista Fabián Vargas se mostró sorprendido por la reacción de Johan Mojica y Jhon Córdoba, quienes con mensajes en redes sociales dejaron clara su postura frente a otra ausencia en la lista de la Selección Colombia. Vargas, quien vistió la camiseta del a tricolor, le dejó un consejo a Reinaldo Rueda.

Este martes, la Selección Colombia dio a conocer la lista de convocados para la fecha triple de Eliminatoria Sudamericana, donde se medirán a Bolivia, Paraguay y Chile. Sin embargo, no haber aparecido entre los llamados por Rueda, molestó a Johan Mojica y Jhon Córdoba, quienes reaccionaron con aireados reclamos en sus redes sociales.



Fabián Vargas, exfutbolista con pasado en Selección Colombia, se mostró sorprendido con la reacción de los jugadores. Cabe recordar que en la pasada fecha de Eliminatoria el que dejó ver su molestia fue James Rodríguez, a quien tampoco incluyeron esta vez. "Me tiene sorprendido lo que vi. Están siguiendo un mal ejemplo y esa puerta la abrió James con sus reclamos que hizo en las redes, no me parece que está bien. Si no les gusta llamen al técnico y díganle, pero salir con reclamos de niños berrinchosos, cuando no les dan las cosas y quieren hacerle reclamo a su papá, no entiendo".



Y continuó: "tendrán todo su derecho de hablar y eso no se los quita nadie. Me parece que le hacen más daño a la Selección y lo que hacen es cerrarse una puerta, salir a hacer ese tipo de reclamaciones. Se abrió una puerta que 'Rei' tiene que cerrarla, porque no le puede dar cabida a que cualquiera que cree que puede estar en la Selección, haga ese tipo de berrinches".



Finalmente, Vargas dijo que el seleccionador nacional debe mostrar autoridad. "Es el que decide a quién necesita y uno como jugador tiene que aceptarlo. Siendo yo sentaría un precedente porque creo que esa puerta se tiene que cerrar inmediatamente. No se puede permitir que ahora todo el que piense que tiene que estar en la Selección, salgan a llorar porque no lo convocan".