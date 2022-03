Luis F. Suárez, con confianza en Rueda: ‘es el mejor técnico del país’

Luis Fernando Suárez es uno de los técnicos que ha dejado en alto, del nombre de Colombia, sin dirigir la Selección en su categoría de mayores. A nivel de países, ha estado por varios en Sudamérica y Centroamérica, clasificando en dos oportunidades a un Mundial, haciéndolo con Ecuador y Honduras, respectivamente.



El antioqueño, pese a no poder estar al tanto de la Selección Colombia, la sigue y la palpita, como cualquier compatriota en el mundo. Ahora, su meta es clara, llevar a Costa Rica a Catar 2022 y sumar su tercera participación, como estratega, en el evento deportivo más importante del mundo.



Sabe de lo complejo del camino, que Colombia deberá remar contra la corriente. El entrenador habló con FUTBOLRED, acerca del proceso que lleva a Reinaldo, respaldándolo, no solo por ser su amigo, sino porque conoce de la calidad del vallecaucano como entrenador, además, de los objetivos con Costa Rica, donde está en la quinta casilla, con 16 unidades, a uno del repechaje y a cinco unidades de los lugares de clasificación directa.



Nivel Selección Colombia: desgraciadamente, cuando juega Colombia, no la he podido ver, ahí está lo peor para mí. Porque no puedo verlos, para tener un criterio certero. Siempre pienso con el deseo, de que todo salga bien, por ser colombiano, luego, por ser amigo de Reinaldo, creo que es el mejor técnico que hay ahorita en Colombia, merece clasificar.



Las circunstancias que se dan, deben sopesarse. Colombia tiene buenos jugadores, uno de entrenador tiene que estar dependiendo de esa situación. Hay veces que no se dan los resultados y lo único que se debe pensar es que los muchachos saben qué se está jugando. Dar todo hasta el final para conseguir la clasificación.



No es fácil, se depende de otros resultados, pero me parece que lo primero que hay que hacer, cuando el grupo esté completo, es que el objetivo sean los seis de seis. A partir de allí, lo que se va a dar en adelante.



Nueva camada de jugadores en la Selección Colombia (caso Suárez, Sinisterra, Morelos): Colombia tiene una riqueza grande de jugadores, que hay veces es el mejor problema para el entrenador. La cuestión es que se les debe dar la confianza, la oportunidad, es lo más importante. Ponerlos a jugar y que respondan.



No solo ellos que juegan en el extranjero. Hay jugadores de la Liga que están con un nivel para estar en la Selección, sin ningún problema. El hecho de estar en la Liga, no les quita la posibilidad de estar en la Selección.



Experiencia Costa Rica: ha sido complicado, cuando uno viene, debe conocer el medio, hasta la idiosincrasia, la forma de pensar de la gente. Luego, conocer la forma de pensar de la gente, conocer los jugadores a fondo. Uno tiene algún conocimiento o consejo de asesores, pero no es lo mismo cuando uno tiene ya la visión de ellos, en las prácticas. Fue complejo. Hicimos unos microciclos de trabajo, ahí, se abrieron las posibilidades, no era solo verlos en los partidos, sino en los entrenamientos.



Eso fue lo mejor, en noviembre conocimos muchos jugadores, que en determinado momento no los teníamos en el radar. La primera parte fue de resultados irregulares, la segunda vuelta ha sido mejor.



Idiosincrasia del fútbol centroamericano: la situación de Centroamérica, para cualquier sudamericano, es completamente desconocida. Hay veces que por eso, se desdeña un poco. El fútbol acá ha crecido mucho. Por ejemplo, hace ocho/nueve años estuve con Honduras, en esa época, jugamos contra Canadá, con una victoria de 8 a 1, en un duelo de Eliminatorias. Ocho años después, Canadá es el mejor de Concacaf. La evolución es grandísima.



Jugar contra equipos de isla, Jamaica, Trinidad y Tobago, era jugar con gente muy potente. Ahora, son potentes y con mucha capacidad futbolística, donde han aprendido bastante. Luego que regresé a Colombia a lo de hoy la evolución ha sido inmensa.



Valor de Keylor Navas y Juan Pablo Vargas: trabajar con ellos es lo más fácil del mundo, son demasiado profesionales, saben lo que quieren y de qué manera se consiguen las cosas. En el caso de Juan Pablo y Keylor, es darles un trabajo y lo hacen sin problemas. Lo más fácil es trabajar con gente profesional, ellos dos es como para resaltarlo bastante, para cualquier jugador al inicar su carrera.



Keylor es un jugador reconocido a nivel mundial. Es el que más trabaja, el más sencillo, que hace las cosas correctamente. Sabe por dónde es y es el mejor mensaje para la gente nueva.



Acercamientos con la Selección Colombia y el entorno de la Liga: cuando uno está entrenando, siempre habrá posibilidad de estar en alguna selección, ya he estado en varias o en un club. Algún nombre o recuerdo existe. Uno debe enfocarse en lo de uno. Yo tengo la obsesión de clasificar por tercera vez a un Mundial y esa opción me la da Costa Rica. Es bueno sentir que en algún momento puede ser candidato o que lo fue, pero es mejor vivir el presente, uno se desenfoca pensando en cosas.



Hoy estoy viviendo lo mío, clasificar a un tercer Mundial es casi una obsesión y voy a buscar conseguirla de la mejor manera.