¿James y Quintero juntos? 'Si hay compromiso de volver hay equilibrio'

La Selección Colombia está obligada a ganarle a Bolivia y Venezuela y además encender unas cuantas velas para que se den resultados ajenos que le permitan ilusionarse con ir al Mundial de Catar. Todo está en contra y los primeros en saberlo son los 28 convocados por el técnico Reinaldo Rueda.

Y no es que ahora manden ellos ni que se quieran poner en la difícil situación de cuestionarlo, pero sí que val la pena la manera como ellos, los que en últimas lo deciden todo en la cancha, tienen para aportar a la hora de solucionar el lío de 7 partidos sin gol, esos mismos que llevaron la ilusión a este punto extremo, al casi no retorno.



Uno de ellos es un hombre al que rescató Rueda del olvido y lo convirtió en indiscutible: Gustavo Cuéllar. En su fe y su manera práctica de verlo todo puede haber algunas respuestas.



Presión sicológica por falta de gol y posible eliminación



No estamos en muy buen momento, lo muestra la tabla de posiciones y obviamente hay mucha presión. Es latente la posibilidad de estar fuera del Mundial, pero estamos acostumbrados a la presión, trataremos de sacar dos buenos resultados que mantengan viva la posibilidad de ir al Mundial. Hay que empezar contra Bolivia sacando los tres puntos, jugando bien y que se nos de el resultado para seguir con la fe intacta.



¿Cómo llevar la fe a la cancha?



Hay que recuperarla con actitud, con mentalidad positiva, creyendo en el sueño del Mundial porque hay jugadores para hacerlo, hay capacidad. Los resultados no se han dado pero así se mantiene la fe en al adversidad, creyendo en el talento y que en la última fecha se pueda llegar directamente o por la vía del repechaje.



¿Se puede jugar con un solo volante de marca y dos de salida?



He jugado en los dos sistemas (uno o dos números 5), con cualquiera se puede jugar en Barranquilla, es verdad que con dos da más seguridad y equilibrio, pero con uno, si los ochos tienen el compromiso de volver, se ha ce un equiopo muy compacto y equilibrado. Con cualquier que decida el profe estaría bien, hay que tratar de asimilar lo que él quiere y que podamos marcar el gol que no hemos podido hacer.



Poco tiempo de trabajo



Es complejo, hay muy pco días para entrenar, mecanizar movimientos ofensivos y defensivos, tratamos de asimilar lo más rápido posible y con la memoria táctica que ya tenemos desde que llegó el profe, tratar de imponernos y poner en juego lo que nos pida en este partido. Es complejo pero con esa memoria de otras convocatorias se puede.



Rivales eliminados



En el fútbol la brecha se redujo muchísimo, considero que ya no se ven rivales fáciles o difíciles, es todo muy competitivo y exigente. Son rivales que no están bien posicionados en la tabla pero seguro van a imponer una dificultad. Lo nuestro es conseguir los dos buenos resultados que nos permitan llegar al mundial por cualquiera de las vías, directamente o por el repechaje.