La crítica de Luis Fernando Suárez al fútbol profesional colombiano

Los días recientes, en el entorno del fútbol colombiano, han despertado un sinfín de críticas. Los clubes colombianos no han respondido, de la mejor forma, en torneos internacionales (caso Millonarios y Nacional), salvo Junior y Medellín, que ganaron sus llaves previas de Sudamericana contra Equidad y América, esperando conocer su destino con los clubes del continente.



Llamado de atención, para evaluar qué ocurre en la Liga y los clubes, que hace un tiempo dejaron de ser protagonistas en torneos Conmebol.



Luis Fernando Suárez es uno de los técnicos que se ha hecho un nombre no solo en el fútbol nacional, sino con las selecciones que ha dirigido. Y es que en su historial, ya son dos Mundiales, además, de pasar por clubes como Nacional, Pereira, Junior, Equidad y un corto paso por Bucaramanga.



Actualmente, está al frente de la Selección de Costa Rica, buscando su tercera clasificación. Además, salió campeón como entrenador con Nacional en 1999 y de la Superliga con Junior en el 2019.



El estratega habló con FUTBOLRED, acerca del desarrollo del fútbol profesional colombiano y los procesos que más le llaman la atención.



Nivel actual de la Liga y los fracasos a nivel internacional: Colombia tiene buenos jugadores, tiene en el nivel de talento. El del jugador colombiano es bastante bueno. Nosotros tenemos que buscar de alguna manera, que los jugadores de la Liga tengan un profesionalismo mayor, que tengan la opción de una competencia mejor. Al campeonato algo le falta, muchos partidos, muchos campeonatos, los entrenamientos no se dan de la mejor forma por la cantidad de duelos. Las divisiones necesitan revisión, no solo para que haya un trabajo de talento, de la situación técnica, sino también el trabajo de la mente.



No solo el trabajo del fútbol colombiano, sino del fútbol en sí y en general, debe mejorar.



Proceso de Millonarios y de trabajo de divisiones menores: Lo mejor que pudo hacer Millonarios fue llamar a Alberto, si hay alguien que puede trabajar de la forma que trabaja él, con jugadores “desconocidos” los potencia de una manera grandísima. Lo de Alberto Gamero es para sacarse el sombrero, por la forma en la que les da confianza a los jugadores.



Daniel Ruiz y Yaser Asprilla, joyas de cara al futuro: al igual que otros jugadores hay que llevarlos bien, despacio, que sepan que no es solo de un balón en los pies, sino una cabecita bien puesta. En ese sentido, la mayor responsabilidad es de los entrenadores, es demasiado importante.