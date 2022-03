Nacional, con la mira puesta en la clasificación: visita al Cali

Atlético Nacional visita este lunes, desde las 6:10 de la tarde al Deportivo Cali, por la fecha 12 en la Liga I-2022. Tras imponerse en los últimos dos partidos, los verdolagas buscarán seguir por la senda ganadora frente a un conjunto azucarero que necesita sumar para no despedirse de la clasificación.



Con la misión de volver a ganar en Palmaseca tras casi tres años, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera, buscará afianzar un equipo y buscar tres puntos más que le permita acercarse a la clasificación con varias fechas de anticipación. Podría haber cambios en el módulo táctico y ante la ausencia de Felipe Aguilar, Nacional saldría con tres defensas y dos volantes de marca.

El técnico Herrera habló sobre el conjunto vallecaucano y las alternativas de juego para encarar este encuentro. "Me da la tranquilidad de tener el equipo dispuesto para aplicar mi idea, nos falta mucho por trabajar, seguimos en eso y buscaremos estar en los primeros lugares. Deportivo Cali es un gran rival, buscaremos conseguir el triunfo como visitantes".



Además, detalló que "no creo que el equipo cambie mucho, queremos ir a proponer, es un partido difícil para ellos como para nosotros. Nosotros queremos ir a ganar a Cali, es un rival difícil y vamos dispuestos a sumar un gran resultado. Ojalá lo podamos conseguir. En cuanto a lo que debemos mejorar, cada entrenador tiene su estilo, queremos implementar la nuestra".



Por su parte, Juan David Cabal reseñó que "este Nacional es diferente, hay otra idea de juego. Todos vamos a correr cada pelota. La posición de lateral la conozco muy bien y la asumo con mucha responsabilidad".



En lo personal, el jugador vallecaucano indicó que "el gol en el clásico fue una alegría, todos los días trabajo para mejorar, aprendiendo de los más experimentados. Al Cali hay que respetarlo, tenemos una espina del semestre pasado y vamos a buscar los tres puntos allá".



Finalmente, Cabal expresó que "la meta está clara, soy un jugador polifuncional que puedo desempeñar como central o lateral. Estamos preparados para jugar con línea de cuatro o de tres".



Datos entre Deportivo Cali y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Deportivo Cali y Atlético Nacional jugaron 265 partidos, de los cuales, los azucareros se impusieron en 105 ocasiones contra 91 de los verdolagas y 69 empates. 400 goles anotaron los vallecaucanos frente a 363 de los antioqueños.



Hay dos máximos goleadores en la historia de estos partidos: Víctor Aristizábal por Atlético Nacional y Edison Mafla por el Cali, ambos anotaron 16 goles cada uno.



En Palmaseca, Atlético Nacional ha disputado 16 partidos por toda competencia, ganó tres, empató tres y perdió en 10 ocasiones. Ha marcado 10 goles y recibió 19, para un rendimiento del 25 por ciento.



Atlético Nacional no vence a Deportivo Cali en Palmaseca, desde el domingo 26 de mayo de 2019, por el cuadrangular B de la Liga I-2019. En aquella oportunidad, se impusieron los verdolagas por la mínima, con gol de Daniel Bocanegra.



Atlético Nacional es el tercer mejor visitante en la Liga I-2022, con 10 puntos obtenidos de 15 posibles, producto de tres victorias, un empate y una derrota, esta última conseguida en el partido contra Atlético Bucaramanga por 3-1.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Cristian Castro Devenish, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal; Sebastián Gómez, Alexander Mejía, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Ruyery Blanco.



D.T. (E): Hernán Darío Herrera.



Hora: 6:10 p.m.



Estadio: Deportivo Cali.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



VAR: Jhon Perdomo (Huila).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8