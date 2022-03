Adrián Arregui resaltó el buen presente del DIM, piensa en Millonarios

Deportivo Independiente Medellín se impuso como visitante por 1-3 sobre América de Cali, en la fecha 11 de la Liga I-2022. El poderoso logró romper una racha de más de seis partidos sin imponerse por fuera del Atanasio. Una de las figuras de este encuentro contra los ‘escarlatas’ fue Adrián Arregui, el argentino abrió el marcador y fue parte de ese equilibrio que tuvieron los dirigidos por Julio Comesaña. A pesar de ver la quinta amarilla en el campeonato, el volante confía en que contra Millonarios, el rojo antioqueño se jugará otra final en busca de la clasificación.

“Yo suelo hablar de Medellín, no soy quien de hablar de la situación del equipo rival que no es buena y no corresponde que yo opine de eso. Lo de (Juan Carlos) Osorio coincido que es un buen entrenador y tiene mucha capacidad. Todos cometemos errores, yo también y es bueno que se disculpe, conmigo lo hizo y ojalá haga crecer a su equipo como él quiere”, señaló.



En cuanto al tema del cansancio y la gestión de la nómina, Adrián reseñó que “estamos teniendo los mismos jugadores casi todos los partidos, pero nos prepararon y nos preparamos para eso. Hay una plantilla de 30 jugadores, están todos a disposición, en este partido entraron dos compañeros, todos dispuestos para ayudar al equipo y eso marca que tenemos un plantel que compite sanamente y que espera su oportunidad, el que le toque, seguramente lo hará muy bien”.



Finalmente, el jugador habló sobre lo que consiguieron esta semana en Cali y lo que viene el próximo miércoles en el Atanasio, frente al líder de la Liga. “Los objetivos estaban trazados, el tema de la Sudamericana eran dos partidos. Que ganamos uno de local que pudo ser por más goles, a veces no se valoran los triunfos, porque ni con ganar alcanza. Teníamos que venir a ganar en Cali, dejamos una buena imagen y logramos el objetivo. Sabíamos la importancia de este partido, logramos convertir y aplicamos el planteamiento a la perfección y de vuelta tenemos que meternos que hay el miércoles una nueva final”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8