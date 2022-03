Junior no logra mantener el nivel: gran victoria del Pereira

Junior sigue sin encarrilarse, pese a las buenas actuaciones que ha mostrado, el siguiente partido es lejano a todo eso. Dura derrota en Pereira, llegando a la quinta caída en todo el semestre.



Junior no contó con Miguel Ángel Borja, por la molestia que sufrió en el partido contra Equidad. De entrada, el reemplazante fue Fernando Uribe, que en la primera acción del partido, por poco la manda a guardar, de cabeza. El portero Castaño apenas la rozó, para enviarla al tiro de esquina.



La polémica en el partido no demoraría en llegar, sobre el minuto 28, un pisotón de Edwin Velasco sobre Dany Cano fue sancionado con amarilla, el cual pidieron revisión y así fue. Pese al llamado del VAR, el central Betancur se mantuvo con la amonestación.



Para la segunda parte, Pereira empezó a tomarse confianza, tratando de filtrar las pelotas por la mitad, donde el filtro Giraldo y Moreno falló, en ciertas ocasiones. Cruz Real le dio entrada a Yesus Cabrera, para tratar de buscar mejores alternativas para ir al ataque.



Leonardo Castro no estuvo seguro y certero, al momento de definir de cara al arco, en las que tuvo. Todo cambio para el minuto 70, una buena combinación de la zona de ataque de los locales, además, aprovechando el error de recuperación del cuadro barranquillero, Castro definió de gran forma, tras la salida de Sebastián Viera.



La impotencia en el Junior fue evidente, con el pasar de los minutos. Las cosas no salían y todo quedaba en el terreno del desespero. Sobre el minuto 86’, Germán Mera se fue expulsado, luego de la revisión del VAR, tras una dura entrada sobre Leonardo Castro.



Con la derrota, Junior se mantiene en la séptima casilla, con 18 unidades, enfrentándose a Pasto en la próxima fecha. Mientras que el Pereira llegó a 14 puntos, en la casilla 14. Visitarán a Águilas Doradas en la siguiente jornada.