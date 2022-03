Cali quiere salir de la penúltima posición: recibe a Nacional

Deportivo Cali terminó su preparación para recibir este lunes festivo al Atlético Nacional por la fecha 12 de la Liga I-2022, a las 6:10 p.m. en el Estadio de Palmaseca. Los azucareros viene de perder en condición de visitante 1-0 contra Atlético Bucaramanga, mientras que los verdolagas vencieron en condición de local 3-1 a Jaguares en el Atanasio Girardot.



Los dirigidos por el técnico Rafael Dudamel retornaron a los entrenamientos el jueves pasado con trabajos de recuperación física para los jugadores que fueron participes del juego, mientras que el resto hizo trabajo diferenciado. Ente viernes, sábado y domingo el equipo se empezó a trabajar específicamente en el partido contra los antioqueños con los ejercicios tácticos y acciones a balón parado en cada una de las áreas.

Para este juego el equipo recupera a Teófilo Gutiérrez, luego de pagar las dos fechas de sanción impuestas por el Comité Disciplinario de la Dimayor, por el juego de vuelta de la Superliga contra el Deportes Tolima; por otro lado no podrán contar con el guardameta Guillermo De Amores, que este domingo se unió con la Selección de Uruguay para los juegos por Eliminatoria de la Conmebol al Mundial de Catar 2022, contra Perú y Chile, y el lateral izquierdo Christian Mafla, sigue estando en duda por los problemas musculares de las últimas dos semanas.



Antes del juego el defensor Guillermo Burdisso, habló de lo que deben hacer para contrarrestar a Nacional: “creo que la mejor forma es defendiendo con la defensa, el mediocampo y los delanteros teniendo un equipo corto, son jugadores que no son estáticos, los jugadores de nacional son muy movedizos que empiezan en un lugar y terminan en otro, entonces tenemos que buscar la mejor forma de mantener el orden tácticamente y estando concentrados al 100%, sin dar ningún tipo de ventaja”.



Mencionó que ya ha tenido la oportunidad de enfrentar y compartir equipo con algunos de sus jugadores: “a los atacantes de nacional los conozco a la mayoría, he tenido algunos de compañeros también, son jugadores muy determinantes, algunos están pasando por un buen momento y otros que no, pero son grandes delanteros y jugadores qué fueron determinantes en los clubes en los que



estuvieron, en el caso de Dorlan Pabón y Andrés Andrade, vamos a tener que estar muy enfocados desde el minuto cero y haciendo nuestro mejor partido para empezar a salir adelante”.



Luego el mediocampista Jimmy Congo se refirió a este mismo compromiso: “siempre se espera lo mismo de Nacional, es un rival grande que se respeta bastante, qué siempre sale a proponer con mucha posesión de balón, incluso en el partido del jueves contra Jaguares tuve la oportunidad de verlos un rato y salieron en la mitad de la cancha con varios jugadores ofensivos, no habían muchos jugadores que tuvieran tanta contención y por ahí eso les funcionó mucho a la hora de tener la posesión y de ser muy insistentes hacia arriba”.



Enfatizó en que deben aprovechar los espacios que dejan, para poderles hacer daño: “puede que por ahí encontremos varios espacios, porque al retroceder sufrieron un poco con Jaguares con las líneas y pases que hacían hacia adelante a la hora de recuperar y creo que por ahí, intentaremos hacer nosotros lo mismo, lo estudiaremos, miraremos los videos de lo que están haciendo desde su fuerte y debilidades, y así nosotros preparar nuestro partido para corregir lo que más se pueda”.



Estadio: Deportivo Cali.

Hora: 6:10 p.m.

T.V.: Win Sports +.



Árbitro: John Hinestroza (Chocó).

VAR: John Perdomo (Huila).





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15