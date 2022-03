Adrián Ramos habló de los penaltis perdidos frente al Medellín

América de Cali cayó derrotado 1-3 en condición de local contra Independiente Medellín por la fecha 11 de la Liga I-2022, en el Estadio Pascual Guerrero. Uno de los protagonistas de la noche fue el delantero Adrián Ramos, que no tuvo la mejor de las presentaciones al errar dos penales que pudieron evitar la caída de los escarlatas; el atacante en rueda de prensa habló de lo que pasó en la cancha y aseguró que el equipo debe levantar la cabeza rápidamente.



“Debemos de reflexionar de lo que pasó hoy y obviamente pensar ya en el partido del martes, hay muy poco tiempo y para volver a una victoria creo que el equipo debe ser consciente de las cosas buenas que se hicieron y las cosas a corregir”.

Referenció que deben revertir la situación lo más pronto posible “Afortunadamente tenemos en tres días esa revancha, tenemos que tratar de llegar de mejor manera, mental y físicamente, porque va a ser una plaza bastante complicada y ojalá que podamos hacer una buena presentación y sacar tres puntos para que sigamos por el camino que viene América, venimos en una buena dinámica, desafortunadamente no se dieron las cosas, esto suela pasar, pero hay que ser fuertes mentalmente y llegar de la mejor manera al martes”.



También dijo que el equipo estuvo distraído en gran parte del juego: “nosotros somos siempre los autores principales en cada juego y hoy tenemos que ser conscientes de que no se jugó el mejor partido, creo que estuvimos en muchos tramos del juego muy distraídos, no estábamos atentos ni concentrados y eso nos ha costado, en el segundo tiempo creo que tuvimos más ganas de ganar, intentamos, pero desafortunadamente me tocó los penaltis y no pude marcar ninguno de los dos, las distracciones que tuvimos nos han costado el partido”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15