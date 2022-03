Así le fue a Colombia con Bolivia en esta Eliminatoria: ganar sí o sí

La Selección Colombia se midió hace poco menos de un año a Bolivia en La Paz y consiguió un punto en una plaza complicada en la que muy pocos suman. Sin embargo, en aquel entonces la presión no era tal como ahora. Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan con la necesidad de ganar para aferrarse a las posibilidades de un cupo al Mundial de Catar, así sea el puesto de repechaje.



Bolivia convocó a un equipo con una edad promedio de 23 años y con más ganas que cualquier otra cosa buscarán su propia hazaña en Barranquilla. Una camada de jóvenes talentos, dirigidos por el venezolano César Farías, quienes buscarán un histórico triunfo en tierras cafeteras. Algo que nunca han conseguido por Eliminatoria. Con esa intención llegarán al Metropolitano.



Pues bien, la última vez que Colombia se midió a Bolivia jugó con David Ospina en el arco; Daniel Muñoz como lateral por derecha y William Tesillo por izquierda. La pareja de centrales estuvo conformada por Dávinson Sánchez y Óscar Murillo. Como volantes de primera línea estuvieron Matheus Uribe y Wilmar Barrios, y más adelante, formando un tridente ofensivo se juntaron Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz. Como único punta estuvo Roger Martínez.



Aquel 2 de septiembre de 2021 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, Colombia arañó un punto a una compleja Bolivia que de local superó ampliamente a rivales como Venezuela 3-1, Paraguay 4-0 y Uruguay 3-0. Mientras unos calificaron el resultado como un "punto de oro" por lo difícil que es sumar en esa plaza, otros lanzaron ácidas críticas por no haber sostenido el resultado que no conseguían desde hacía dos Eliminatorias.



Lo cierto es que dividieron honores. La tricolor se había adelantado con anotación de Roger Martínez, a los 69 minutos. Al final quedó un sinsabor porque el resultado se les escapó de las manos a Rueda y sus dirigidos. Casi sobre el final del partido llegó el tanto de Fernando Saucedo, quien en un solo descuido remató desde afuera del área y sorprendió a David Ospina.



Esta vez a Barranquilla no llegarán referentes como Carlos Lampe, de 35 años; Juan Carlos Arce, de 36 años, y Marcelo Moreno Martins, de 34 años, quienes sí estuvieron en aquel partido en La Paz. El técnico Farías decidió darle la oportunidad a la 'nueva sangre' del fútbol boliviano, pensando en el recambio y en lo que vendrá para la verde tras esta Eliminatoria. Colombia tendrá que mostrar sus "kilates" si quiere seguir con vida, pensando en Catar.