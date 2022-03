Freddy Rincón, preocupado por Colombia: 'Tal vez se vayan a creer más'

Freddy Rincón habló con desparpajo de la Selección Colombia, tras la imponente victoria (3-0) sobre Bolivia. Aunque como cualquier colombiano mantiene la ilusión, sí dejó clara su preocupación sobre lo que será el próximo reto de la tricolor: Venezuela.



El exfutbolista teme que los dirigidos por Reinaldo Rueda lleguen muy confiados a Cachamay, en Puerto Ordaz, y los que terminen "pagando los platos rotos" sean los millones de hinchas que suenan con el Mundial de Catar.

"Yo no estoy preocupado si Perú gana o no gana, estoy preocupado por Colombia y cómo se vaya a comportar allá con Venezuela", dijo Rincón en Lo mejor de la fecha de Win Sports, donde hablaron sobre las cuentas que hace la tricolor para poder acceder al repechaje. Cabe recordar que además de ganar, los de Rueda necesitan que Perú no sume los 3 puntos frente a Paraguay. Un escenario difícil pero no imposible.



"Lo de Bolivia ya pasó y estoy pensando en Venezuela y es lo que me preocupa porque este partido fue tan fácil que tal vez se vayan a creer más de la cuenta", agregó Rincón tras la victoria en el 'Metro', donde una de las grandes beneficiadas de la jornada fue Colombia, que escaló un puesto en la tabla y quedó a un punto del repechaje. La opción de cupo directo ya se esfumó y ahora todas las energías se concentran en la quinta casilla.



Finalmente, Freddy Rincón se refirió a los duelos que disputó frente a la vinotinto en su etapa como goleador de la selección y mencionó que "frente a Venezuela se disputaba como tal, pero no se veía como un clásico. Era una selección a la que había que ganarle nada más".