Resultados y posiciones de Eliminatoria, EN VIVO: Colombia no parpadea

Llegó la hora de entregar los últimos cupos directos al Mundial de Catar y definir la selección que irá al repechaje. Este jueves 24 y viernes 25 se disputará la jornada 17 de la Eliminatoria Sudamericana, en la que hay mucho en juego. La Selección Colombia se jugará la vida frente a Bolivia, pero también depende de otros resultados para conseguir su objetivo.



Siga EN VIVO los resultados de los partidos que se jugarán en simultánea, así como el movimiento en la tabla de posiciones con los primeros cuatro encuentros de la fecha. El viernes se bajará el telón con Argentina vs Venezuela.

Resultados en la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana:

Jueves, 24 de marzo (6:30 pm)

​

Colombia vs Bolivia

Estadio Metropolitano, Barranquilla



Paraguay vs Ecuador

Estadio Antonio Aranda, Ciudad del Este



Brasil vs Chile

Estadio Maracaná, Río de Janeiro



Uruguay vs Perú

Estadio Centenario, Montevideo



Viernes, 24 de marzo (6:30 pm)

​

​Argentina vs Venezuela

Estadio La Bombonera, Buenos Aires

Tabla de posiciones en Eliminatoria Sudamericana a Catar 2022:

1. Brasil | 39 puntos | +27 (Clasificada*)

2. Argentina | 35 puntos | +16 (Clasificada*)

3. Ecuador | 25 puntos | +10

4. Uruguay | 22 puntos | -3

5. Perú | 21 puntos | -4

6. Chile | 19 puntos | -1

7. Colombia | 17 puntos | -3

8. Bolivia | 15 puntos | -12

9. Paraguay | 13 puntos | -14

10. Venezuela | 10 puntos | -16