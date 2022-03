Luis Díaz, James y más reacciones en Colombia: ¿quién no se ilusiona?

La Selección Colombia rompió con una racha de siete partidos sin marcar gol y consiguió 3 puntos claves que lo mantienen en la conversación por el repechaje para Catar. No solo los goles de Luis Díaz, Miguel Borja y Matheus Uribe se encargaron de recuperar la confianza de millones de colombianos, también la personalidad y el buen juego de James Rodríguez, Luis Sinisterra, Frank Fabra, y otros más.



Los dirigidos por Reinaldo Rueda se sacudieron frente a Bolivia, acabando así con una inexplicable sequía de gol. Ahora entran todas sus energías en Venezuela y un resultado en Lima para aspirar a ese quinto lugar que hoy tiene Perú; eso da un chance de ir al Mundial. La tricolor sabe que la pelea es peleando y los jugadores se encargaron de hacerlo saber en redes.

"Agradecido con Dios y con toda la gente que nos acompañó, quiere decir que creen igual que nosotros. Con la fe intacta", escribió Díaz en Instagram. 'Lucho', la figura colombiana más cotizada en la actualidad y quien brilla en la Premier con Liverpool, mostró que lo suyo no es casualidad y lanzó brochazos de talento en el 'Metro'. Anotó y asistió.



Después del partido, los hombres de la selección publicaron mensajes a través de sus redes, dejando claro que siguen creyendo y tienen fe. Una sincronía que no solamente se queda en cancha. Matheus, Tesillo, Cuadrado, Cuéllar y otros más, expresaron sus intenciones para lo que queda de Eliminatoria.



James Rodríguez fue uno de los más activos, publicó varias fotografías con palabras claves: "seguimos", "creer" y aprovechó para elogiar a Díaz, quien primero lo reconoció diciendo: "qué calidad manito". El '10' respondió: "Lucho crack". La unión florece y la ilusión no se va.