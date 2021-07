Reinaldo Rueda habló de rebeldía futbolística y se refirió a Luis Díaz

Reinaldo Rueda habló al término del partido frente a Perú, que definió el tercer puesto en la Copa América. Fue la quinta vez que la tricolor se colgó la medalla de bronce en el torneo y el seleccionador salió satisfecho por lo hecho en Brasil.



Hizo un llamado a los jugadores a que se sigan fortaleciendo, seguramente pensando en aquellos que no convocó esta vez como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Falcao García, por mencionar algunos.

"La gran ganancia es haber reconocido este grupo más internamente, haber valorado sus condiciones futbolísticas, profesionales y humanas. Es muy gratificante encontrarse con un grupo tan noble y receptivo, de habernos soportado estos 45 días sin una sola situación negativa. Fue una Copa América inédita, de altísimo nivel, con selecciones muy bien estructuradas. Esto es una ganancia para lo que sigue y necesitamos reforzar lo bueno que se ha hecho y queremos invitar a los jugadores a que se sigan fortaleciendo".



Y agregó: "es muy meritorio por la capacidad de todas las selecciones participantes y porque era algo que queríamos lograr con este grupo. Fue una gran experiencia porque se acumularon nueve juegos en menos de dos meses, con esa intensidad y la respuesta de los jugadores. Por fortuna no tuvimos lesiones considerables".



Además de las lesiones de Yairo Moreno y Matheus Uribe, que no les permitieron continuar en competencia, la Selección Colombia tuvo que afrontar la pérdida de dos seres queridos. "Tuvimos la pérdida de la madre de Rafael Borré y el padre de Frank Fabra, pero el grupo los respaldó y todo se asimiló muy bien. Hubo mucho compañerismo y mística, y producto de eso se despide la Copa América con una buena victoria".



Rueda no escatimó en elogios para sus hombres y recalcó lo hecho durante el torneo en Brasil. "La esencia de los jugadores nuestros, la casta, la raza y el talento, hace que sean pro-activos. A veces el exceso de confianza hace que el rival tome confianza y eso complica las situaciones. El grupo demostró en muchos partidos que tiene una intensidad y gran rebeldía futbolística y producto de esos los resultados que se obtuvieron".



Finalmente, el entrenador dio su opinión sobre Luis Díaz, gran figura de Colombia en la Copa América, a quien le valoró "lo colectivo, la habilidad y la fortaleza con la que aguanta el balón. Que Dios nos lo conserve y lo podamos disfrutar por mucho tiempo”.