'Espero, contra Honduras, hacer mi primer gol en Selección': Preciado

Harold Preciado era uno de los nombres más esperados en la convocatoria de la Selección Colombia para el amistoso del próximo domingo, en Fort Lauderdale (EE: UU.) contra Honduras. Hizo los méritos.

"Uno como delantero siempre quiere marcar muchos goles, espero contra Honduras hacer mi primer gol en la Selección, todo lo dejo en manos de Dios", dijo el atacante estrella en el título del Deportivo Cali.



¿Cómo hará que el equipo de Reinaldo Rueda vuelva al gol después de cinco partidos sin celebraciones? "El profe nos pide buena tenencia del balón, buena movilidad, él es un gran técnico y estoy orgulloso que él mi dirija en la Selección", contó.



De hecho fue por la camiseta amarilla, más que por esa vuelta olímpica, en diciembre, por lo que volvió del fútbol chino: "el motivo de mi regreso a Colombia fue estar más cerca de la Selección, estoy muy feliz de vestir estos colores, me siento privilegiado, espero hacer las cosas de la mejor manera".



A China, en todo caso, tiene mucho que agradecerle: "El fútbol chino me enseñó muchas cosas, a tener más experiencia, jugar en la posición de extremo donde me pude adaptar bien, contento porque puedo manejar esa posición y la de número 9"



Preciado no pudo evitar el espinoso asunto de la ausencia de Teófilo Gutiérrez en este amistoso: "son temas que se salen de mis manos, Teo es un gran jugador y de mucha experiencia pero el tiempo de Dios es perfecto, esperemos que en cualquier momento pueda estar en la selección".