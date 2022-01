Decisión sobre el aforo de público para el decisivo Colombia vs Perú

Aunque en estos momentos la mente está puesta en el amistoso del domingo frente a la Honduras del ‘Bolillo’ Gómez, poco a poco se van definiendo aspectos que pueden ser decisivos en la jornada de Eliminatorias que se avecina.

El próximo 28 de enero, la Selección Colombia tendrá un reto crucial pensando en la clasificación al Mundial de Catar: recibe en el Metropolitano a Perú, rival directo. Ganar o ganar, no hay de otra.

​

​En medio de una delicada situación en el país por cuenta de la variante del coronavirus, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo un anuncio que ilusiona a los hinchas de la Tricolor.

​

​En diálogo con la emisora ‘EmiAtlántico’, Pumarejo confirmó que el ‘Metro’ estará al 100% de su capacidad para el importantísimo duelo de la Selección. Se espera un estadio a reventar.



Eso sí, el Alcalde afirmó que cada espectador deberá tener su esquema de vacunación completo. Bajo esta condición, aclaró que “no es un evento de alto riesgo” y por ello no es necesario el aforo parcial.

​

Agregó además que “si se mantiene el buen comportamiento epidemiológico en cuanto a uso hospitalario, no tendremos que tomar medidas adicionales”, de lo contrario habrá que tomar cartas en el asunto. Por ahora, el Metropolitano estará a su máxima capacidad.