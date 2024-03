Colombia ganó y clasificó a finales del Sudamericano femenino Sub-17

Selección Colombia tuvo su tercer partido del Sudamericano femenino Sub-17 y las dirigidas por Carlos Paniagua iban por la clasificación a la fase final ante Perú. Después de un partido complejo, las colombianas lograron ganar 2-0 que las deja líderes del grupo B con nueve puntos.





Aunque en el papel parecía que Colombia iba ser superior a las peruanas tras sus anteriores victorias a Venezuela (2-0) y Argentina (3-0), las incas lograron cerrar bien los espacios para que las cafeteras no les anotara.



Colombia intentó por varias vías llegar a ese gol, pero Perú se hizo muy difícil defensivamente, por lo que el talento no pudo exhibirse de la mejor manera.



Perú intentaba tener posesión, pero no lograron una acción peligrosa en el arco de Luisa Agudelo, quien no tuvo exigencias en este juego.



El juego continuó con esa dinámica por mucho tiempo y en el complemento no hubo muchas ocasiones, pero Colombia parecía que tenía más argumentos para poderse llevar en cualquier momento la victoria.



Pese a la alta temperatura, ambos equipos no dejaron atrás su plan, pero Colombia era el que más se estaba exigiendo físicamente, pues iban sí o sí por los tres puntos que las clasificara.



El anhelado gol llegó sobre el minuto 71, en el que Perú cometió un penalti y la encargada de cobrarlo fue Isabella Díaz, quien definió arriba con calidad y potencia ante la arquera inca, quien nada pudo hacer ante el remate.



Colombia consiguió tener un nuevo aire en el partido y Paniagua hizo varios cambios, ya buscando cuidar el resultado, aunque eso le dio la oportunidad para que las colombianas quedaran cerca del segundo.



Por ello, en el minuto 80 apareció la recién ingresada Marian Sterling, quien vio el espacio, remató entrando al área, pero el balón pegó rebeldemente en el travesaño y evitando así el segundo.



El gol estaba caliente y Reina Torres, quien también llevaba poco en cancha, terminó marcando el 2-0 para Colombia al rematar ante Miranda.



Al final, Colombia logró mantener los dos goles y ganaron tres puntos más que las deja líderes con nueve unidades tras el empate de Brasil contra Argentina, quedando así clasificadas al cuadrangular final del Sudamericano femenino Sub-17.



Ahora, Colombia jugará cerrará el grupo B contra Brasil, el próximo viernes 22 de marzo, en el que Carlos Paniagua podría poner otras alternativas buscando darle descanso a las habituales debido a la alta exigencia en sus anteriores partidos.