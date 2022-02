Galván dejó clara su postura sobre tema Osorio en Selección Colombia

Mientras en la Federación Colombiana de Fútbol siguen sin dar noticias sobre el futuro de Reinaldo Rueda, siguen apareciendo nombres para reemplazarlo en la dirección técnica de la selección nacional. La semana anterior, un rumor de la prensa indicó que Juan Carlos Osorio, actual entrenador del América de Cali, estaba dispuesto a dirigir a Colombia sin cobrar un solo peso. La polémica se avivó y Sergio Galván, exfutbolista y ahora panelista en Win Sports, no escapó al tema.

El exgoleador del fútbol colombiano sentó su postura sobre el cambio de técnico en Colombia, a falta de dos partidos por terminar la Eliminatoria Sudamericana. "A mí personalmente no me parece que sea el momento, sea el profe Osorio o sea otro técnico, para agarrar la Selección".



Y agregó que "primero, hay un técnico todavía al mano (Reinaldo Rueda), y segundo, él (Juan Carlos Osorio) tiene un compromiso con otro equipo. Entiendo de que todo se deriva en la pregunta de un periodista al dueño del América, pero de ahí empezar, no a hacer campaña sino a aseverar esto y lo otro, me parece fuera de lugar".