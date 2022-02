Sebastián Villa sigue viendo cómo Boca Juniors rechaza ofertas por él

Sebastián Villa seguirá en Boca Juniors en la temporada 2022, a no ser que llegue una gran oferta de venta de algún club europeo, o de un país que esté dispuesto a comprar al atacante colombiano por una cifra superior a los 10 millones de dólares.



Mientras tanto, el club argentino no tendrá problema en seguir rechazando ofertas que no se asemejen a lo que pretenden en el Consejo de Fútbol, que encabeza Juan Román Riquelme.



Es así que este lunes se conoció de una propuesta que llegó a las oficinas de Boca, pero que, por sus condiciones, fue negada inmediatamente.



El club brasileño Internacional de Porto Alegre manifestó oficialmente sus intenciones de fichar a Villa, y por eso le mandó una oferta de préstamo por el extremo, de 25 años.



En Boca no quieren prestar a sus jugadores para armar a los rivales. Además, creen que la inversión hecha por Villa merece una salida económica que deje una considerable ganancia, y eso solo se logra en una venta.



Así, Villa deberá tener paciencia, pues Boca no cederá a cualquier oferta y esperará el tiempo suficiente hasta poder hacer una operación beneficiosa para el club y para el jugador.