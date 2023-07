Colombia llega a Australia con el sueño de un buen Mundial: objetivos

La Selección Colombia femenina de mayores emprendió viaje a Australia para instalarse en Sídney, sede en la que estará durante la fase de grupos. Luego de unos días de trabajo en Bogotá, las dirigidas por Nelson Abadía comienzan el verdadero reto de preparar el debut mundialista.

Con una selección más evolucionada y con más experiencia, las 23 jugadoras aterrizaron en suelo oceánico con el objetivo de tener el mejor rendimiento, donde muchas experimentadas han asegurado que no irán a participar, sino a pelear por una final e incluso salir campeonas.



Colombia jugará su tercer Mundial femenino y en Canadá 2015 fue la última participación. En aquella vez las colombianas no eran favoritas y no tenían una liga profesional, pero lograron dar la sorpresa al avanzar hasta los octavos de final, terminando siendo eliminadas por Estados Unidos, una de las potencias.





Objetivo principal: ir más allá de los octavos de final



Con una liga profesional consolidada y varias futbolistas en el exterior, el seleccionado femenino busca superar en primer lugar la fase de grupos, demostrando contra Corea del Sur, Alemania y Marruecos que no vienen a ser animadoras en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sino protagonistas e incluso favoritas a estar dentro de los primeros lugares.



La exigencia a esta selección sin duda está en avanzar más allá de los octavos de final y los cuartos serán casi que una obligación, debido a que con algo más de estructura, con 12 jugadoras que juegan fuera del país y con procesos de seleccionados juveniles que han hecho historia en categorías Sub-17 y Sub-20, el reto de la mayor es lograr la mejor participación en esta categoría.



Por ahora, Nelson Abadía busca afinar detalles en Australia y allí afrontarán un partido amistoso el próximo 14 de julio y así llegar con ritmo de competencia al debut frente a las surcoreanas el 24 del mismo mes.