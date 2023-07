Se retira una leyenda del fútbol femenino: Megan Rapinoe dice adiós

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda está a días de iniciar y mientras todas las selecciones terminan de dar sus elegidas para disputar el campeonato, hay también jugadoras que se proyectan con respecto a su futuro después de jugar la cita mundialista y una de ellas es la estrella estadounidense Megan Rapinoe.

La histórica jugadora de Estados Unidos femenino anunció a sus 38 años que se retira del fútbol profesional y que al final de la temporada estadounidense de la NWSL 2023 con el equipo OL Reign terminará su carrera deportiva.



“Esta va a ser mi última temporada, mi última Copa del Mundo y mi última temporada en la NWSL. Sólo quiero dar las gracias a todos a Vlatko Andonovski, a la US Soccer, a todas las compañeras con las que he jugado, a todos mis entrenadores. Nunca podría haber imaginado haber llegado a donde me llevó este hermoso juego. He podido tener una carrera increíble y el fútbol me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a gente increíble”, resaltó en conferencia de prensa Megan Rapinoe.





Con el retiro dicho, Rapinoe busca en la próxima Copa del Mundo femenina lograr el tercer título en su cuenta personal, recordando que ha ganado con Estados Unidos las ediciones de Canadá 2015 y Francia 2019.



Dentro de los otros logros de Megan Rapinoe como futbolista se destaca una medalla de oro en Juegos Olímpicos Londres 2012, un Balón de Oro, tres NWSL Shields, una Liga de Francia y una Copa de Francia, estas dos últimas con Lyon.