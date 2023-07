Yoreli se deja querer pero es clara: 'nunca tuve propuesta de América'

Yoreli Rincón se suma a la lista de futbolistas nacionales que no tienen un destino claro pero a los que no les faltan propuestas.

La creativa decidió no seguir en Sampdoria de Italia, aunque pudo quedarse hasta 2024, y prefirió analizar otras opciones, una de las cuales la traería de regreso a Colombia.



Pero primero, un descarte formal: el América de Cali no la ha buscado, ni siquiera pensando en el adiós de Catalina Usme. "Nunca he tenido una propuesta de America a toda la gente que me pregunta si estamos pensando seriamente en jugar la Copa Libertadores que es en Colombia”, dijo en su cuenta de Twitter.

Nunca he tenido una propuesta de America a toda la gente que me pregunta si estamos pensando seriamente en jugar la Copa Libertadores que es en Colombia https://t.co/P4LFWgLoNL — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 6, 2023



Evidentemente sí que le gustaría jugar el torneo internacional en el país y, a juzgar por sus trinos, le está haciendo ojos a Atlético Nacional. Al menos el guiño, con la foto junto a Daniela Montoya y el 'qué decís socia?' parece dejar todo claro.

Que dice Socis ? https://t.co/1xN5CiyMWp — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 6, 2023



Por ahora no tiene una oferta formal de la institución verdolaga, concentrada ahora en otros menesteres del equipo masculino que busca técnico, pero podría darse pronto.



En todo caso, si no llegara a jugar la Libertadores, se dice que también interesa en Italia y en Estados Unidos, lo que habla del mercado que a los 29 años de edad le sonríe y le abre los brazos, aunque en su selección nacional no ocurra lo mismo.