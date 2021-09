LaLiga, el as bajo la manga de la Selección para las Eliminatorias

Se avecina una jornada crucial de Eliminatorias para la Selección Colombia. Serán tres partidos durísimos frente a rivales directos, razón por la que Reinaldo Rueda tendrá que emplear a lo mejor de lo mejor.



En este sentido, LaLiga, primera división española, aparece como el gran aliado del seleccionador nacional. Desde allí podrá potenciar sin dudas a cada línea del equipo colombiano.

En total son ocho futbolistas con grandes condiciones, regularidad, estado físico de 10 puntos y todos con experiencia en la Selección. Más no se le puede pedir a la vida.



Falcao García (Rayo Vallecano/delantero): ‘El Tigre’ es el llamado a liderar la convocatoria de Colombia. Vive un momento brillante con tres goles en la misma cantidad de partidos jugados. Es más, consiguió esas anotaciones en tan solo 78 minutos. Su calificación promedio es de 7.8. Referente de la Selección.



Luis Javier Suárez (Granada/delantero): Gran variante en el ataque, teniendo en cuenta que no solo juega como centrodelantero sino también como extremo. Caso similar al de Luis Fernando Muriel. Ha disputado los siete partidos del Granada esta temporada (cinco de ellos como titular) y acumula dos goles. Su proceso en Selección inició con Carlos Queiroz.



Carlos Bacca (Granada/delantero): Un viejo conocido del equipo nacional. Esta temporada suma seis partidos jugados de siete posibles, uno solo como titular, y acumula una asistencia. A pesar de no ser habitual en el once de arranque, su calificación promedio es de 7 puntos. Es mundialista, tiene un enorme rodaje en Eliminatorias y Copas América, pero desde hace varios años no es convocado.



Santiago Arias (Granada/lateral derecho): Se espera su regreso con ansias. Acumula dos salidas al campo en cuatro partidos con el Granada. Poco a poco va recuperando ritmo de competencia y en la físico parece estar muy bien. Su experiencia en Selección es más que evidente, dueño absoluto de la banda derecha.



Johan Mojica (Elche/lateral izquierdo): Otro caso que llena de ilusión a los hinchas. Ha jugado todos los partidos con el Elche, aspecto como lo pone como pieza fundamental de su equipo en la banda. Suma un gol, una asistencia y su calificación promedio es de 7.1, bastante positivo. Si a lo anterior se le suma la necesidad de encontrar un lateral izquierdo puro en Selección y se deja de lado su polémico mensaje en redes sobre la última convocatoria, su presencia es u golpe sobre la mesa teniendo en cuenta su experiencia con la tricolor.



Helibelton Palacions (Elche/lateral derecho): Ha jugado seis de los siete partidos de su equipo, los tres últimos como titular indiscutido. Grata sorpresa teniendo en cuenta su complicado inicio la temporada anterior. Aunque no es un fijo para la Selección, a su favor cuenta con rodaje, nivel excelente y experiencia en con el equipo nacional.



Jeison Murillo (Celta de Vigo/defensor central): Otro hombre de recorrido en la Selección. Habitual con Pékerman y uno que otro llamado con Queiroz. Con su equipo ha jugado los cuatro partidos en los que se le ha convocado y su calificación promedio es de 7.2, nivel excelente. Sin dudas, una opción más que importante para Reinaldo Rueda en la zaga central.



Iván Arboleda (Rayo Vallecano/arquero): El más débil de este recuento. Acaba de llegar la Rayo, al igual que Falcao, pero su proceso de adaptación se tardó más de lo esperado, Afortunadamente ya está a disposición del DT y se espera empiece a tener rodaje. En cuanto a la Selección, su rol está en luchar por un cupo detrás de Ospina y Vargas. Con 25 años está llamado a liderar el recambio en dicha posición.