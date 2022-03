Fabián Vargas mostró su molestia por ausencia de Villa en la Selección

El fin de semana, Sebastián Villa volvió a mostrar un gran desempeño con Boca Juniors y fue la gran figura del superclásico argentino, pues con un gol suyo ganaron en el Monumental, 0-1. Su buen presente, sumado a los pobres resultados de la Selección Colombia en los últimos siete partidos de Eliminatoria, hicieron que la discusión sobre su convocatoria volviera a estar a la orden del día.



En el Vbar de Caracol Radio hablaron del tema Villa y contemplando la posibilidad que Colombia juegue por el repechaje al Mundial de Catar. Preguntaron a los panelistas sí convocarían a Sebastián para lo que sigue, en caso que la tricolor consiga avanzar. Todos coincidieron que sí. Uno de ellos fue el exfutbolista Fabián Vargas.

"No entiendo como Sebastián Villa no está en la Selección Colombia, no sé si es que acaso son jueces o qué, cuando la justicia determine miren a ver que hacen, si le cobran desde la parte social, pero creo que debería estar en Selección hace rato", destacó el exjugador de Boca Juniors y quien vistió la camiseta de Selección Colombia.



Vargas recibió el apoyo de todos en el programa, entre ellos el periodista Diego Rueda, quien indicó que "es unánime. Debemos soñar bonito con una cuarta posición, pero el repechaje es lo más cercano que podemos tener en este momento y Villa no fue condenado y no puede quedar como culpable de por vida".