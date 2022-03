Carlos Valdés lanzó dardo a Reinaldo Rueda: 'no se ha trabajado bien'

En la última goleada que la Selección Colombia le propinó a Bolivia, próximo rival en la Eliminatoria Sudamericana, estuvo presente Carlos Valdés, quien se reportó con un tanto para el 5-0 en Barranquilla. Aquel partido bajo la orientación de José Pékerman sirvió para encaminar a la tricolor hacia el Mundial de Brasil.



Hoy, nueve años después, el equipo nacional está penando para asegurar su tiquete a Catar, y a propósito de ese crudo panorama, el exfutbolista se refirió a Reinaldo Rueda y un aspecto que considera importante. Defendió a "capa y espada" a los defensores centrales, quienes han recibido ácidas críticas.

"Algunas cosas creo que tienen que ver más con los conceptos futbolísticos desde la filosofía del entrenador. Estamos claros en que la iniciación de juego empieza con los defensores centrales e incluso con el arquero y el volumen ofensivo se puede generar entre todos, pero hay zonas en las que una pared es innecesaria para un defensor central. Yo no necesito que Yerry Mina haga una pared en zona de riesgo", aseguró Valdés en medio de ESPN Fútbol Show.



Y continuó defendiendo a los defensores centrales diciendo que "el pase de riesgo, cuchilla o filtrado que nosotros llamamos en el fútbol es responsabilidad de los Quintero, de los Cuadrado, de los James Rodríguez, no los necesita un defensor central. El tema de conceptos es el que no se ha trabajado bien y no sé si ha estado claro desde la idea del entrenador, y por eso tal vez le cuesta a esta selección generar el volumen de juego que uno quisiera".



Para Valdés, quien fue defensor central en su etapa como jugador, quien se desempeñe en esa posición no necesariamente debe condiciones de volante creativo. Fue enfático al asegurar que es una tarea para otros en cancha; todo esto tras la discusión que se armó con los otros panelistas en medio del programa. "No necesitamos un volante '10' para generar en esa zona, pero sí personalidad porque hay que recibir el balón".



El exjugador de Selección Colombia también se aventuró a decir lo que pudo haber hecho Reinaldo con la tricolor y que pudo resultar, para no llegar a los dos últimos partidos con tanta necesidad. "Se pudo arriesgar un poco más, perder el miedo a los rivales, abrir un poco más el campo (...) No nos podemos quedar con las oportunidades que hemos desperdiciado debajo del arco, porque ha sido una por partido. Preocupa que solo se piense que hay algo paranormal y que por eso la pelota no entra".