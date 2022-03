‘No me sigan más’: curioso pedido de Juan Cuadrado a los colombianos

Juan Guillermo Cuadrado es noticia en Italia por su grato presente. Ante la ausencia de Giorgio Chillieni, el nacido en Necoclí ha portado el brazalete de capitán los últimos encuentros, muestra de la importancia que tiene en Juventus.



Tal es la confianza hacia el antioqueño que a sus 33 años tiene todo encaminado para firmar su renovación, teniendo en cuenta que el vínculo que lo une al club vence a mediados del 2022.

Pues bien, este lunes fue tendencia en redes sociales por un importante logro en redes sociales. Cuadrado llegó a 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Una locura.



Para celebrar y en tono de broma, decidió celebrar dicha cifra con un curioso mensaje dirigido al público que lo sigue. ¡Le pidió a la gente que no lo sigan más!



“11 millones de gracias. Ya no me sigan más para que quede mi número preferido bendiciones mi gente”, escribió el volante por derecha y adjuntó imágenes suyas portando dicho dorsal tanto en la ‘Juve’ como en Selección.



En una hora la publicación sobrepasó los 60 mil ‘likes’. Véala acá: