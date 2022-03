Casi 34 años y quieren más: así va renovación de Cuadrado en Juventus

Juan Guillermo Cuadrado tiene la edad para saber que ninguna derrota es definitiva, que todos los golpes hacen el daño que se les permite, que está solo en sus manos saber cuánto durará su prolífica carrera. Ni el más molesto crítico le cambiará el plan.

Por eso ahora, mientras se suma a la última convocatoria en el camino al Mundial de Catar 2022, tiene la libertad de concentrarse solo en eso mientras otros en Italia deciden su futuro, el mismo que parece destinado a ser de color blanco y negro.



Según TuttoSport.com, "el colombiano es demasiado importante en el tablero del Alegri como para privarse de él, sobre todo porque el propio jugador reiteró hace unos días que quería quedarse y que las negociaciones, ya iniciadas en otoño, avanzan rápido”.



El propio Cuadrado, en charla con DAZN, dio pistas de no querer moverse nunca: “aquí en Turín me siento muy bien y la Juve es mi familia”, dijo.



Es cierto que está en la foto de la última y dolorosa eliminación de Juventus de la Champions League, pero no merma la confianza en él, de hecho aumenta al darle la cinta de capitán en ausencia de Bonucci y Chiellini. En los 37 partidos que lleva en la temporada suma cinco goles y cuatro asistencias, aunque su real aporte se mide más por el liderazgo y el respaldo que ha sabido ganar. Mucho de eso se esperaba en una Selección Colombia que con él no ha podido hacer diferencia. Ojalá en estos últimos partidos contra Bolivia y Venezuela se sienta toda su influencia.