¿'Tire y jala' por préstamo de jugadores? Confesión de Fabián Vargas

Fabián Vargas aseguró desde su experiencia que a los directivos de clubes no les interesa que sus jugadores sean llamados a partidos de selección nacional, siendo este un punzante tema del que se ha hablado mucho tiempo. El exfutbolista y hoy panelista en el programa ESPN FC, dijo que él vivió en carne propia ese tire y jala, y que se decidió por jugar con la tricolor.

"Lo que pasa con los directivos y ahí es donde uno se da cuenta que no les interesa la selección (...) Yo estoy jugando en Brasil y me la paso casi siete meses con la selección, nos tenían que prestar un mes antes y cuando llego después de la Copa América me siento con los directivos y me dicen estamos contento y queremos comprarlo, pero durante 10 meses que ha estado acá solo ha estado disponible en dos meses (10 partidos)", dijo.



Vargas contó que la propuesta en Brasil fue de 2 millones de dólares y comprarle los derechos a Boca Juniors, pero lo pusieron contra la espada y la pared. "Me sacaron la cuenta de los partidos que íbamos a tener y me dicen no podemos permitir eso, si se quiere quedar tenemos qué ver cómo hace para que no vaya a su selección", y agregó: "me paré de la mesa y dije, muchas gracias me devuelvo para Boca. Yo quería estar en la selección y un Mundial. Me pusieron un contrato que cualquier otro se tira de cabeza y lo firma".



El bogotano estuvo con Internacional, entre 2006 y 2007, al que llegó en condición de préstamo procedente de Boca Junrios. En ese mismo periodo de tiempo disputó Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, a donde Colombia no logró clasificar, e integró la nómina de Copa América, donde no consiguieron avanzar de primera ronda.



Cabe destacar que este tema está nuevamente sobre la mesa, de cara a las fechas de Eliminatoria que serán a finales de marzo y la posibilidad que los clubes, en Europa, pierdan a sus jugadores no solamente mientras están con selección sino a su regreso, pues deberán estar diez días en cuarentena por la pandemia de Covid-19.