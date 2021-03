Selecciones que piden aplazar Eliminatorias: ¡decidan ya por favor!

Este miércoles, en Conmebol, habrá una reunión crucial que marcará el futuro de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022. Aunque puede ser que haga falta una reunión extraordinaria más para saber que pasará.

La citación, que incluye a los 10 presidentes de las federaciones y al propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es para las 10:00 a.m. hora de Asunción (8:00 a.m. hora colombiana) y el punto más urgente tiene que ver con el cumplimiento de la doble jornada, a finales de este mes de marzo.



Según el canal TyC Sports, las decisiones se deben tomar entre hoy y el viernes próximo, a más tardar.



El asunto complicado tiene que ver con los desplazamientos de los jugadores que están en la Premier League y la Bundesliga, donde no hay obligación de ceder a los jugadores, situación que se precipitó por las duras restricciones que existen en Inglaterra y Alemania debido a la pandemia. De hecho también Austria y Bélgica serían destinos difíciles para el regreso de los jugadores.



Básicamente han sido las selecciones de Uruguay, Ecuador, Paraguay Perú las que tomaron la iniciativa de pedirle a Conmebol un aplazamiento al ver que no contarán con varias figuras en duelos que son cruciales.



Uruguay, por ejemplo, tiene que enfrentarse a Argentina el 26 de marzo y lo haría sin su goleador, Edinson Cavani, quien juega para Manchester United; Perú no quiere ir a La Paz mermado en su plantilla y Paraguay se niega a visitar a Chile y recibir a Colombia sin sus figuras. Colombia, por su parte, se mide a Brasil en Barranquilla y varios estelares de Tite actúan en la Premier, por lo cual el propio DT, quien siempre da con mucha anticipación su lista, esta vez se negó a publicarla.



Conmebol tendrá que decidir en las próximas horas qué hacer, pues el calendario está muy apretado por la realización de la Copa América 2021 entre junio y julio. Todos los focos están ahora en Asunción...