Reunión cumbre entre Fifa y Conmebol: ¿se juegan o no Eliminatorias?

Está en duda la doble jornada de Eliminatorias que viene. Entre el 26 y 30 de marzo están programadas la quinta y sexta jornada, pero hay un sinfín de problemas a resolver.



En este orden de ideas, la Conmebol se reunirá este miércoles 3 de marzo con la Fifa, encabezada por su presidente Giovanni Vincenzo Infantino, para definir qué ocurrirá en poco más de 20 días. La incógnita es total.

Todo comenzó con la intención del Reino Unido en NO prestar futbolistas sudamericanos a las Eliminatorias, situación que afectaría enormemente a selecciones importantes como Brasil, Argentina y Colombia. Por si fuera poco, Alemania se metió en la colada y en dicho sentido la Bundesliga seguiría la misma línea.

Así las cosas, futbolistas top como Alisson, Édinson Cavani, James Rodríguez, Gabriel Jesús, Roberton Firmino, Charles Aránguiz, entre otros, no podrían ser convocados.

En este orden de ideas, ha trascendido la noticia de una reunión cumbre entre Conmebol y la Fifa para definir lo que ocurrirá con la fecha venidera. El mismo Infantino estará presente, buscando así lograr un acuerdo: se juegan o no las Eliminatorias sudamericanas.

​El ente rector del fútbol sudamericano, según explicó el periodista Julián Capera en ESPN, quiere sentar un precedente respecto al préstamo de futbolistas para encuentros internacionales. Básicamente, si no hay jugadores, no hay partidos.

Justamente por ello, Infantino estará acompañado, según Capera, de dos miembros de la Fifa que se encargan específicamente de todo lo relacionado al préstamo entre clubes y selecciones nacionales. Uno de ellos es Mathias Grafstrom, el encargado de coordinar dichas cesiones.



Vale la pena recordar también que las Eliminatorias, al ser una competencia oficial, cuentan con el completo respaldo de la entidad que dirige al fútbol mundial.



Por otro lado, el medio argentino ‘Doble Amarilla’ reveló además que Conmebol busca un respaldo total de la Fifa para que en futuras oportunidades no se vuelva a presentar este inconveniente.



Y no es para menos, el primer retraso ya ocurrió esta semana cuando Tite, director técnico de Brasil, tuvo que aplazar su conferencia de prensa para dar a conocer la lista de convocados, debido a que no sabe con quién puede contar.