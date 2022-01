¡Precaución! Jugadores que tienen matrícula condicional frente a Perú

Llegó la hora de la verdad, la Selección Colombia se jugará la vida esta tarde en las Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba en el Metropolitano de Barranquilla a la Selección de Perú a las 4:00 PM. Donde varios jugadores de La Tricolor tendrán que tener cuidado si no quieren perderse el juego frente Argentina el próximo 1 de febrero.



Para nadie es un secreto que el tema de las amarillas para todas las selecciones es un dolor de cabeza y Colombia no es esquiva en eso, teniendo en cuenta que para este juego tiene dos bajas muy sensibles por el tema de las tarjetas, Gustavo Cuéllar y Jefferson Lerma, se perderán este juego por acumulación de amarillas.



Pero ese no es el único dolor de cabeza de Rueda, sumando que 12 jugadores de la selección tienen matrícula condicional y si reciben la tarjeta amarilla frente a Los Incas no podrán estar para el juego en Córdoba.



Jugadores que no pueden recibir tarjeta amarilla.



James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

David Ospina

Yerry Mina

William Tesillo

Miguel Borja

Daniel Muñoz

Matheus Uribe

Rafael Santos Borré

Guillermo Cuadrado

Diego Valoyes



Lo más preocupante para Colombia, es que, la mayoría de los jugadores que deben tener precaución son piezas fundamentales en el esquema del estratega vallecaucano Reinaldo Rueda.