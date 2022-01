Colombia celebra: Chile perdió como local con Argentina y se complicó

La jornada del jueves en Eliminatorias cerró con la victoria 2-1 de Argentina en territorio chileno, resultado que deja comprometida a La Roja de cara a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

La cuenta se abrió rápidamente en el Estadio Municipal Zorros del Desierto de Calama. A los nueve minutos, Ángel Di María, quien fue capitán ante la ausencia de Lionel Messi, recibió por sector derecho, con un movimiento dejó a su marcador en el camino y sacó un zurdazo con rosca que venció al golero Claudio Bravo.



Pero Chile no tardó en reaccionar. Al minuto 20, Marcelino Núñez levantó un centro pasado desde la derecha y Ben Brereton, casi sin ángulo, bañó a Emiliano Martínez con un cabezazo certero..



Y cuando parecía que empezaba un “partido nuevo”, Rodrigo De Paul comandó un rápido contragolpe por la mitad del terreno, sacó un bombazo de media distancia que Bravo controló a medias y Lautaro Martínez, como buen goleador, capitalizó el rebote.



Por si lo anterior no fuese suficiente, Bravo, que se había lesionado antes del gol, tuvo que salir del terreno. En su lugar ingresó Brayan Cortés.



La segunda parte contó con una iniciativa casi que absoluta de los dueños de casa. Y no era para menos, la derrota los dejaba prácticamente fuera de la pelea por el Mundial. Pero el oficio de la campeona de América primó.



Salvo un cabezazo de Brereton que atajó brillantemente el ‘Dibu’ Martínez, las acciones de gol escasearon completamente. Fue más lucha e ímpetu que claridad en el área rival.



Al final fue victoria argentina con alegría doble para Colombia. No solo dejaron a Chile con pie y medio fuera del Mundial sino que además la Albiceleste tiene tres bajas cruciales para el duelo del próximo martes: De Paul, Paredes, Tagliafico y Otamendi.