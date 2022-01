De Paul se quejó del trato que le dieron a la selección en Chile

Luego de la victoria frente a Chile, varios jugadores de la Selección de Argentina hablaron con los medios de comunicación informando todas las adversidades que tuvieron que vivir desde que aterrizaron en Calama, ciudad donde se iba a realizar el juego entre estas ambas selecciones por la 15 fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



Precisamente uno de los que se refirió al tema fue Rodrigo De Paul, quien con serenidad contó lo sucedido en su visita a Chile.



“Nos tuvieron casi tres horas en el aeropuerto, sin dejarnos ir al baño, haciéndonos bajar todos los bolsos después de dos horas y media de viaje” contó el volante del Atlético de Madrid.



Este no fue el único problema que tuvo la plantilla del equipo, teniendo en cuenta que a la llegada del hotel tuvieron muchos más problemas.



“Llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventanas para dormir, al abrir las ventanas había sirenas... La gente no pudo dormir bien. Nos levantamos y no teníamos agua" agregó el argentino.



Por último mandó un mensaje para todas las delegaciones sudamericanas al momento que reciban una selección en sus respectivos países.



“No digo si está bien o está mal. Lo tendrá que analizar la gente, los que quieran opinar. Yo digo como argentino y jugador y representante de la Selección Argentina que, a cada equipo que venga a nuestro país, nosotros los tenemos que hacer sentir lo más cómodos posibles, y ganar dentro del campo de juego".



Estas fueron las declaraciones del jugador de Argentina.