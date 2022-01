Wilmar Roldán, gran protagonista del Ecuador-Brasil en Eliminatorias

Durísima prueba para Wilmar Roldán en las eliminatorias sudamericanas. El árbitro colombiano impartió justicia en el empate a uno entre Ecuador y Brasil y salió bien librado de acciones puntuales en el desarrollo del encuentro.



Expulsiones, penaltis, uso del VAR... Pasó absolutamente de todo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

El primer gran reto del antioqueño llegó al cuarto de hora, cuando Alexader Domínguez, quien actúa en el rentado local con Deportes Tolima, le erró al balón en un cierre y terminó impactando con la suela de su guayo el cuello de Matheus Cunha. En un primer momento no sancionó nada, pero tras revisar en el VAR le mostró la cartulina roja al arquero ecuatoriano. Decisión correcta.



Cinco minutos después (20'), Emerson se llevó por delante a Michael Estrada, ya tenía amarilla, vio la segunda y dejó a Brasil con los mismos diez hombres que su rival. Decisión en la que no intervino el VAR y fue perfecta.



Al 25', Alisson protagonizó una situación similar a la de Domínguez: balón dividido, salida y dura entrada contra el atacante rival. En esta ocasión, Roldán expulsó de inmediato al supuesto agresor. Pero desde el VAR llegó la llamada milagrosa y le pidieron revisar, teniendo en cuenta que el arquero brasileño impactó primero la bola y después al rival. Todo terminó en amarilla.



Ya en la segunda parte, al minuto 55, Pervis Estupiñán le ganó en fuerza a Dani Alves dentro del área y al tratar de pasar a Ede Militao, cayó al césped. Roldán, que estaba cerca a la jugada, sancionó de inmediato pena máxima. Pero nuevamente le pidieron revisar la acción y aunque fue fina, queda claro que Estupiñán fue quien pisó al defensor. Juegue, juegue.



Y en tiempo añadido, otra polémica por cuenta de Alisson. Cuando parecía que controlaba un balón dentro del área, la bola hizo un extraño al picar y se quedó corta. El arquero de Liverpool salió a puñetear y se llevó al atacante. Roldán no solo sancionó penalti sino que además le mostró la segunda amarilla al jugador. Expulsión que otra vez quedó en una mera ilusión, pues en la revisión quedó claro que Alisson golpeó primero el esférico y después al rival.



Al final, Wilmar Roldán en compañía del VAR salieron completamente airosos del aguerrido duelo en Quito.