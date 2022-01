Eliminatorias Sudamericanas Fecha 15: resultados y posiciones EN VIVO

Partidos fecha 15 Eliminatorias CONMEBOL al Mundial Catar 2022

Jueves 27 de enero

Ecuador 0-1 Brasil (En juego)

Paraguay vs. Uruguay (6:00 p.m.)

Chile vs. Argentina (7:15 p.m.)



Viernes 28 de enero

Colombia vs. Perú (4:00 p.m.)

Venezuela vs. Bolivia (5:00 p.m.)



Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022

1. Brasil | 36 puntos | +23

2. Argentina | 29 puntos | +14

3. Ecuador | 24 puntos | +10

4. Colombia | 17 puntos | -1

5. Perú| 17 puntos | -5

6. Chile | 16 puntos | -1

7. Uruguay | 16 puntos | -7

8. Bolivia | 15 puntos | -8

9. Paraguay | 13 puntos | -9

10. Venezuela | 7 puntos | -16