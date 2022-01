Ya no hay empate que valga: Colombia, a vencer o morir en Barranquilla

Llegó el día. Este viernes se disputa en Barranquilla uno de los duelos más importantes de la Selección Colombia en el último tiempo. El duelo frente a Perú aclara el panorama: se sigue con vida en la lucha por clasificar al Mundial o la ilusión se apaga.



Cafeteros e incas se citarán en el Metropolitano a partir de las 4 p.m.

Tras cinco empates consecutivos en la eliminatoria sudamericana y la misma cantidad de partidos sin marcar gol alguno, la Tricolor recibe a Perú con la obligación de imponerse. Para ello, Reinaldo Rueda tendrá a disposición sus mejores piezas.



Los “vieja guardia” como David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Falcao están más que firmes, así como aquellos que de a poco se meten de lleno en el lugar de indispensables (Luis Díaz, Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Yerry Mina y Dávinson Sánchez).



Dos generaciones que avanzan con un objetivo en común: el campeonato del mundo en Catar.



En frente estará un seleccionado que viene de menos a más y buscará llevarse aunque sea un punto de su visita a la capital del Atlántico. La dificultad es alta, no solo por el infernal horario barranquillero sino también por bajas sensibles. Líderes como Advíncula y Trauco, ambos laterales titulares, verán el duelo desde afuera.

​

​Esto último es quizás la mejor noticia para Rueda, quien deberá explotar la fragilidad de su rival en las bandas y a partir de allí romper a una escuadra peruana que seguramente se mostrará sólida en defensa. La clave será no repetir el error de duelos pasados oficiando como local: el desespero de cara a puerta.

Si no es el juego colectivo, la clave puede estar en las individualidades. Desde la gambeta endiablada de Díaz, pasando por la genialidad de James, hasta el potencial aéreo de Mina. Hay de dónde escoger.



La victoria colombiana no solo llenará de confianza a un grupo que viene tambaleando en Eliminatorias sino que además podría quebrar la tabla de posiciones teniendo en cuenta los resultados vistos en la jornada del jueves. Con 20 puntos se instalarían en la cuarta casilla dejando relegados justamente a Perú con 17 y Chile con 16. En adelante la pelea sería con Uruguay (19) para no ir a repechaje.



Cuentas claras, mesa servida.





Alineaciones probables



Colombia: David Ospina; Johan Mojica, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Matheus Uribe, Wilmar Barrios, Luis Díaz, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado; Falcao.

Entrenador: Reinaldo Rueda.



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva; Gianluca Lapadula.

Entrenador: Ricardo Gareca.



Estadio: Metropolitano de Barranquilla.

Hora: 4 p.m.

Canal: Caracol TV.