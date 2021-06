Alcalde de Barranquilla habló de posible boicot en Colombia-Argentina

Tan pronto se confirmó el estadio Metropolitano de Barranquilla como sede del partido entre Colombia y Argentina, por la Eliminatoria Sudamericana, en redes empezaron a circular imágenes de una nueva convocatoria a un plantón, para protestar por la realización de partidos en medio del Paro Nacional. Sin embargo, los dos primeros plantones terminaron en disturbios.



La autoridades de Barranquilla que esta nueva protesta, convocada a las afueras del Metropolitano Roberto Meléndez, no termine en enfrentamientos que puedan entorpecer el desarrollo del partido. Ya pasó en Copa Libertadores cuando en el estadio Romelio Martínez, Junior y América recibieron a River Plate y Mineiro. Ambas jornadas terminaron en fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.



Por esta razón, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, le dejó un mensaje a quienes buscan protestar a las afueras del Metro, la 'casa de la Selección'. Todo se dio en medio de una entrevista con Noticias Caracol.



"Lo primero es que ninguna organización a salido abiertamente a desafiar el partido. Hay panfletos circulando y ha habido voces con que no debería realizarse un partido de fútbol. Lo que hemos hecho es ultimar medidas de seguridad y más allá de eso se hace un llamado a la gente porque se va a recuperar el empleo de muchas personas. Tenemos que demostrarle al mundo que se puede protestar y permitir que otros hagan su labor".



Y agregó: "Dejar que esto suceda (el partido Colombia vs Argentina) no significa que se deba desdibujar la protesta. Esperamos que no tengamos que recurrir a la fuerza, siempre hemos hecho las cosas cuidando a las manifestantes. Tenemos tres anillos de seguridad y hemos tenido diálogos con los jóvenes".



EN VIVO: Manifestaciones en Barranquilla hoy a las afueras del estadio Metropolitano



Sobre el caso puntual de los partidos de Libertadores, que mientras los partidos se desarrollaban en el Romelio a las afueras del escenario había una batalla campal, el Alcalde dijo que "unos pocos quisieron impedir la realización del partido y nosotros no teníamos ninguna alternativa. Vamos a tratar de evitarlo, pero no queremos recurrir a ello (uso del Esmad). Esperamos que la protesta sea pacífica. La ciudad está optimista".