Quique Wolf: los elogios a Rueda, la volatilidad del esquema y Messi

Argentina buscará un resultado que lo deje más cercano a la parte alta de las Eliminatorias. Pese a la complejidad de la plaza, a la ‘albiceleste’ se le han dado los resultados. Quique Wolff, hoy periodista, tuvo su paso con la selección absoluta en el Mundial de 1974, además de jugar en el Real Madrid, River Plate, Racing, entre otros.



Wolf habló con Futbolred, en el previo del juego contra Colombia en el estadio Metropolitano.



Mencionó la importancia del partido, cómo lo toman en Argentina y con la seriedad en el camino a Qatar “Es un duelo importante, como cada selección, juegue contra quien sea es importante, sobre todo pensando que el objetivo es clasificar. No hay partidos fáciles en las Eliminatorias, hay que tomarlo con seriedad para ver cuál de los dos puede lograr lo mejor con sus posibilidades”.



En el esquema de Scaloni se hablan de variantes, pero le restó importancia a un planteamiento desde el esquema, dándole prioridad al momento del deportista “Creo que todas las tácticas y estrategias terminan cuando empieza a moverse la pelota, te lo dice un jugador. Preparamos todo como lo hacemos, a los dos minutos teníamos una línea de cinco, ves que puedes atacar, los laterales atacan y pasa a ser una de tres. Esto es fútbol. La inteligencia de los que tienen que jugar, toda la estrategia que se prepara en lo previo se acaba cuando el árbitro hace sonar el silbato, cada uno intenta poner sus cualidades adelante".



"No soy de ver una línea de tres o de cinco o 4-4-2, lo importante es que los jugadores estén de la mejor manera posible".



El estar de local puede jugarle a la tricolor, pero, enfatizó en el buen nivel de las dos selecciones, todo puede pasar ”Colombia tiene capacidad para hacer el partido que mejor le convenga y Argentina aprovechará en lo que pueda. Es complicado, dos equipos que piensan y tienen jugadores para plantear un fútbol interesante. Lo que más nos puede interesar es ver un buen duelo, no se pueden hacer pronósticos con la pelota, es dinámica de lo impensado, como decía Panzeri. Es real, el mejor del mundo puede perder contra el peor y nadie entenderá el por qué".



Enfatizó en la importancia de consolidar un onceno, no solo apuntando para el duelo en Barranquilla, sino con miras a toda la Eliminatoria “La fortaleza debe ser para medirse a cualquiera, no podemos pensar que hoy tenemos esto para enfrentar a Colombia y luego con otra selección paramos otra nómina. Argentina debe encontrar el mejor equipo que juegue al fútbol, mantenerlo lo mejor posible. Evidentemente tener a Messi es una carta importante, él puede desarrollar algo diferente y distinto que no estaba planeado”.



"Al frente hay un equipo difícil, saben que se juegan en Barranquilla, con lo difícil que es ganar allí. Además Colombia tiene un técnico inteligente que sabrá planear en lo previo, luego, los jugadores son los que deben buscar las mejores posibilidades".



Concluyó con el trabajo de ambos entrenadores, destacando la labor de Rueda, pero, afirmando que el futbolista es quien tiene la responsabilidad de ejecutar todo en la cancha “Es bueno como se plantea, pero nosotros cometemos un error en los tiempos. La participación de los entrenadores es importante, pero no más que la de los jugadores. El que finalmente marca, pierde, saca la pelota es el deportista. El estratega prepara lo previo, muy bien, habla bien y hace la estrategia, pero después pierden y ganan los jugadores.



"Estamos confundidos en esta parte del mundo, ganaron los jugadores o perdieron los entrenadores, no. Gana Colombia, gana Argentina, cuando pase eso han hecho un buen trabajo Rueda o Scaloni, pero no hicieron nada en el partido, no pueden hacer un gol, no pueden cabecear. Tenemos que entender que el entrenador es importante para plantearlo, pero quienes desarrollan eso son los jugadores".



Sergio Cortés

@Seracoca_95