¿Es la clave? ‘Papayazo’ que tiene Colombia en su duelo frente a Perú

Este viernes Colombia tendrá un duelo determinante en su camino rumbo al Mundial de Catar 2022. Bajo el sol de Barranquilla, el cuadro dirigido por Reinaldo Rueda buscará ganar “al como sea” frente a una selección peruana que también necesita de un buen resultado para seguir pensando en la clasificación.



Y es que será una final para el equipo nacional, cualquier otro resultado diferente a la victoria lo dejará con un pie fuera del campeonato del mundo. Razón por la que absolutamente todos los detalles, por mas mínimos que sea, tendrán importancia.

El cuadro inca no podrá contar en el Metropolitano con sus dos laterales titulares, quienes han sido dueños de su respectiva posición durante los últimos años. Se trata de Luis Advíncula y Miguel Trauco, bajas sumamente sensibles.



Justamente dicho tema se tocó en rueda de prensa, cuando a Rafael Santos Borré le preguntaron si esas ausencias podrían aligerar la carga para el equipo de Rueda. El atacante del Frankfurt aseguró que aunque pueden ser bajas “importantes” para Ricardo Gareca y los suyos, “si tienes buenas variantes los que tengan la oportunidad lo harán de la mejor manera”.



Basado en lo anterior, los encargados de cubrir dichas posiciones serían Aldo Corzo y Nilson Loyola, jugadores que ha usado Gareca en los últimos entrenamientos. El primero es de perfil derecho y juega en Universitario de Perú, el segundo es de perfil izquierdo y hace parte del Sporting Cristal.



Y como se mencionó anteriormente, el secreto de la victoria está en los detalles, no quedan dudas de que Colombia tendrá que aprovechar esa pequeña ventaja que le da la visita: el juego por las bandas. Más aún teniendo en cuenta que los dos jugadores ya mencionados no han tenido experiencia en clubes de Europa y Loyola no llega a los diez duelos con su selección.



Tanto Luis Díaz (izquierda) como Juan Guillermo Cuadrado (derecha) tendrán que “mostrar sus galones”, así como Johan Mojica y Daniel Muñoz con sus proyecciones. Hay que hacer de las bandas una autopista en la medida de lo posible y con ello poner fin a la sequía goleadora en Eliminatorias.

¿La mesa está servida? Ya veremos...