Alfedo Morelos, en modo Selección, pero le apunta a la Champions

El colombiano Alfredo Morelos se ha puesto como objetivo de futuro la Liga de Campeones para el futuro y ha confirmado que está muy feliz en el Rangers de Glasgow.



"Me siento muy bien en el Rangers. Me nombraron jugador del mes en diciembre en la liga. He marcado goles, estoy bien físicamente y ya veremos qué ocurre en el futuro. Seguiré trabajando muy duro y peleando. Además ahora estoy en la convocatoria de Colombia, así que espero seguir en el futuro. Ahora mismo estoy concentrado en el Rangers", dijo Morelos respecto a su futuro.

"Mi familia también está muy bien aquí. Mi hija se ha criado aquí y estoy encantado con ello. Jugar en la Champions es una gran motivación para mí y vamos a luchar por ello", añadió. El Rangers marcha primero en la tabla, con cuatro puntos de ventaja respecto al Celtic de Glasgow y la temporada pasada, aunque ganó el título, cayó en las rondas previas de la máxima competición continental.



'El Búfalo' ha jugado treinta partidos esta temporada y ha marcado trece goles. En la tabla de máximos goleadores de la liga escocesa, Morelos marcha segundo con ocho tantos, uno menos que Tony Watt, del Dundee United.



