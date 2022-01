¿Centrodelantero, mediapunta, extremo? Posición de Borré en Selección

El Colombia vs Perú del próximo viernes será fundamental en el camino a la clasificación a Catar 2022. En caso de perder o incluso empatar, la Selección quedará con un pie afuera del campeonato del mundo. La obligación es ganar y si es con una buena cantidad de goles, mucho mejor.



Al respecto, Rafael Santos Borré habló en rueda de prensa sobre su polifuncionalidad en el frente de ataque, dependiendo de las necesidades del entrenador, y señaló las fortalezas del cuadro inca.

Ausencias importantes en Perú - A nivel de Selección, este tipo de bajas pueden ser importantes pero también si tienes buenas variantes los que tengan la oportunidad lo harán de la mejor manera. La dificultad de este partido es porque es una selección con la necesidad de sumar puntos acá y nosotros con la necesidad de hacer respetar nuestra casa. Que ellos tengan bajas no le quita dificultad al partido. Debemos salir con la mentalidad de ganar.



Polifuncionalidad en la Selección - En el cuerpo técnico saben que soy un jugador que puede brindar diferentes opciones. Gracias a Dios tenemos una gran riqueza en el frente de ataque y tenemos jugadores que nos regalan muchas variantes. Estoy para lo que el profe necesite. Va a ser importante asimilar y entender bien la función de juego que necesite el equipo en cada momento y tratar de adaptarnos-acomodarnos a la posición que nos toque a cada uno. En los clubes tenemos un funcionamiento, pero en la Selección no tienes el tiempo para trabajar y elaborar esa circulación de juego y colectividad, te toca es adaptarte más rápido a los compañeros. En ese caso, yo trato de cumplir lo que me pida el profe y manejar esa polifuncionalidad para darle variantes al equipo.



Necesidad de ganar - Amerita preparación psicológica y mental especial por lo que nos jugamos en este momento.También teniendo la tranquilidad de que confiamos en el grupo que tenemos, los que han sido llamados. Tenemos una gran riqueza en nuestros jugadores y el hecho de estar en nuestra casa, qué más privilegio que ese.



Intensidad en Bundesliga y aplicarlo en Selección - El juego físico puede ser importante. En la liga alemana, los duelos ganados significan mucho porque de ahí nacen transiciones rápidas y el desequilibrio. Allá es una virtud, acá será importante y fundamental. Al estar concentrados y metidos en que cada uno se imponga y ganemos duelos tanto individuales como colectivos, el partido se pondrá favorable para nosotros. A partir de ahí podemos ya plantear nuestro estilo de juego con la pelota.