Consejo para la Selección: Suárez y sus épocas de ‘sequía goleadora’

Este viernes, la Selección Colombia se juega un duelo clave pensando en la clasificación al Mundial de Catar. El equipo nacional recibe a Perú en Barranquilla con la imperiosa necesidad de sacar los tres puntos.



En la previa del encuentro, Luis Javier Suárez, convocado de último momento ante la baja de Jefferson Lerma, habló sobre la sequía goleadora de los delanteros cafeteros y la situación similar que vivió estando en el Granada español.

Falta de gol en la Selección - Creo que la falta de gol en uno de delantero puede ocurrir. La Selección viene trabajando muy bien a nivel defensa, zona medular pero al llegar adelante no hemos tenido la suerte de concretar. Estoy seguro que los compañeros queremos hacerlo de la mejor manera, los últimos partidos no se nos están dando las cosas, pero estamos convencidos de que el gol llegará.



Solución a la sequía - Somos profesionales. Tenemos mucha experiencia en estas cosas, sabemos que los delanteros vamos por racha y debemos tener esa tranquilidad para que en este partido celebremos con todo el país y el grupo unido.



Experiencia propia ante la falta de gol - Yo también venía de una sequía goleadora de casi dos meses sin marcar con Granada. No me precipité y llegaron los dos goles contra Getafe. Así nos puede pasar ahora en el partido contra Perú. Hay delanteros que llevan muchos partidos sin marcar, pero pueden meter goles aquí. Si se da la posibilidad, voy a aportar mi granito de arena.



Aporte de los líderes de la Selección - Nuestros referentes como James, Falcao, David le dan la confianza a uno y más cuando es la segunda con victoria. Eso es importante, sentirse respaldado por los líderes.



Llamado de última hora - Yo vengo haciendo mi trabajo en mi club, trabajé fuertemente cada partido y entrenamiento para que llegara la oportunidad. Antes no pudo ser. Llegó en este momento y contento de recibir este llamado.