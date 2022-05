Tolerancia cero con Villa: 'es cobarde y un peligro para la sociedad'

Sebastián Villa fue denunciado en las últimas horas por una mujer en Argentina, quien lo acusa de violación, violencia de género y tentativa de homicidio.

Se trata del segundo caso de actos violentos contra mujeres, después de la denuncia de su expareja, la colombiana Daniela Cortés, que todavía está pendiente de un juicio oral.



Boca Juniors, su club, no se ha expresado públicamente sobre el hecho pero un sector d ela prensa exige que tome las medidas más radicales.



"Villa no solo no puede jugar un segundo más en la primera de Boca, sino que en caso de comprobarse esta nueva denuncia, merece pasar el resto de su vida entre rejas. De arranque, es un cobarde, una mala persona y un peligro para la sociedad", dijo el periodista Pablo Carrozza.





Y añadió: "Villa está procesado, tiene un juicio oral pendiente por haberle roto la cabeza a su pareja; y ahora es denunciado por violación e intento de homicidio. ¿En serio lo van a defender para que no se pierda un partido de fútbol? ¿Qué más tiene que hacer para que lo echen del club?".



Por ahora la denuncia tiene unas pocas horas y debe surtir un proceso hasta la vinculación formal al caso. Por ahora el club y el jugador callan, un día antes del duelo contra Racing, que parece crucial.