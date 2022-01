Valoyes y el gol que no fue: 'nadie quiere errarlo, lo tomé con calma'

¿Todavía tiene claro el recuerdo del 0-0 contra Paraguay, cuando a un chico nuevo, no tan conocido, le quedó la opción más clara para ganar y mandó la pelota afuera? ¡Imagínese lo que será para el propio protagonista!

Diego Valoyes habló en rueda de prensa de esa opción y de la revancha que buscará este viernes, contra Perú, en un duelo crítico por las Eliminatorias a Catar 2022.



"Lo tomé de la mejor manera, son cosas que pueden pasar, ninguno quiere errar un gol, lo tomé con toda la calma posible, sé que vendrán otras oportunidad y espero aprovecharlas. Hay que trabajar en ello, vendrán cosas mejores. Esperando que, con la ayuda de Dios, se puedan conseguir los goles, creo que nos están exigiendo eso y trabajamos de la mejor manera para cumplirlo", dijo.



¿Cómo manejar la ansiedad por el gol?



Estamos trabajando de gran forma, tenemos grandes jugadores, con actualidad para enfrentar las adversidades que se presenten en al cancha. Somos profesionales y vamos a solucionarlo, los goles llegarán y vamos a sacar la cara por el país.



La confianza del DT



Es una linda oportunidad la que el profe que me está dando, espero aprovecharla al máximo, he venido trabajando en la liga donde estoy de buena manera y esto es fruto de eso. Aprovechar la oportunidad de donde me toque y echar para delante.



El rival



El cuerpo técnico se encargará de preparar bien el partido, es clave para nosotros, un rival directo, estaremos a disposición de lo que quiera el técnico, asimilarlo de la mejor forma y plasmarlo ya en el partido.



Vamos a analizar todas las virtudes del rival para contrarrestarlas y aprovechar nuestro potencial, es un rival directo, un partido muy importante.



Jugar en Barranquilla



El ambiente es muy bueno en la concentración y eso es importante para todo lo que se viene. Esperamos resolverlo de una excelente forma



La hinchada siempre obviamente está apoyando van a querer lo mejor para nosotros y estaremos enfocados en el partido y en sacarlo adelante.