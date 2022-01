¡Está que se juega! 'En cualquier momento me puede tocar, estoy listo'

Fredy Hinestroza está encantado de tener la oportunidad en la Selección Colombia, justo ahora que Perú y Argentina obligan, justo en un momento crítico de las Eliminatorias a Catar 2022.

Él cree que es su carrera y no solo su 'condición de local' en el estadio Metropolitano de Barranquilla, lo que le abrió las puertas de la selección mayor: "No es solo conocimiento de la cancha, el profe sabe quiénes pueden aportar en este partido tan importante... Acá todo tenemos las condiciones, todos pueden jugar, sabemos lo que estamos jugando, estoy preparado, en cualquier momento me puede tocar y estoy listo", anunció.



¿Dónde jugará? Lateral izquierdo y mediocampista son sus posiciones: "conozco bien la banda, no sé en qué posición me utilice el profe, estoy dispuesto en cualquier zona del juego, esperemos qué le puedo aportar al equipo y al profesor", dijo.



Aún así, parece verse más de defensor esta vez: "los jugadores de raya sabemos nuestra función, lo que podemos aportar, no tenemos todavía el plantel completo, esperamos que hoy tengamos el grupo para entrenar como se quiere". Al final, lo que importa es estar y saber que, aún cuando no están en Europa, el DT Rueda confía en ellos: "es muy importante que al jugador que está en Colombia lo vean con los mismos ojos de los que están en Europa, es bueno para el nivel de la Liga y para todos nosotros es importante que nos tengan en cuenta".



Aunque hasta los propios hinchas del Junior, su equipo, tengan dudas, él tiene suficiente confianza para aguantar lo que venga: "Estar aquí motiva mucho, cualquier jugador sueña estar... En esta profesión hay críticas, tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, si te critican no eres el peor, si te elogian no eres el mejor, vamos día a día y partido a partido", apuntó.



La presión de saberse con los mismos puntos de Perú en la tabla (17) debe ser una motivación: "sabemos lo apretada que está la tabla, sabemos que es un partido de seis puntos como dicen, sabemos la calidad del rival pero tenemos la ventaja de la localía y una gran calidad de los jugadores, esperamos los puntos que son importantes para nuestro país y el apoyo de todos".



El covid, por supuesto, es otra preocupación: "es una situación delicada, estamos expuestos aunque estemos acá enredados, nos abemos cuándo lo podemos adquirir, es delicado a la hora de perder jugadores clave que llevan mucho tiempo en la selección y es difícil perder jugadores de ese nivel".