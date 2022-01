La incómoda demanda que tiene a Luis Muriel en líos con su exesposa

Luis Muriel pasa horas difíciles en lo profesional y lo personal: fue convocado a la Selección Colombia y era la esperanza de gol por su buen momento, pero, según Atalanta, "no está en condiciones óptimas de salud".

¿Qué significa eso? Solo preguntas. EL club había reportado varios contagios de covid 19 pero no se sabe si el atacante está entre los afectados . Solo se sabe que no viaja a Barranquilla y eso supone un gran dolor de cabeza para Reinaldo Rueda, quien a última hora ha decidido convocar a Luis Suárez, de l Granada de España.



Pero no es el único frente que está atendiendo el atlanticense, pues en las últimas horas se conoció que su exesposa, Paula Rentería, lo ha demandado por incumplimiento en los acuerdos del divorcio, relacionados con el mantenimiento de sus tres hijas, de 6, 6 y 4 años de edad.



Este domingo, en charla con Zona Zero, Paula Rentería habló del caso: "Yo no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él (Muriel). Pero en vista de que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser", dijo.



"No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja", añadió Rentería.



Muriel se casó en mayo del año pasado con Tasharem Villega, en una pomposa ceremonia en Colombia, en medio de una concentración de la selección nacional, por supuesto con las debidas autorizaciones. Sin embargo, al parecer, las diferencias con su expareja han empezado a aparecer y tendrían que ver con el no pago de una prima de manutención que, al parecer, rondaría los 30 millones de pesos al mes, suma que no se consignó completa, según la declaración de Rentería.



¿Tiene que ver algo la ausencia del jugador con la demanda interpuesta por su exesposa? No se confirmó esa posibilidad, pero sin duda que es una incómoda noticia para el futbolista, quien vive en Atalanta un gran momento deportivo.