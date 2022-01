¿Precaución o terquedad? La elección de Rueda al elegir los reemplazos

La Selección volverá al ruedo, entrando a definir el cupo a Catar 2022, el cual, por el momento, le pertenece. Pese a estar en la cuarta casilla, sí o sí deberán ganar para no perder el sitio y evitar sorpresas en las fechas finales de las Eliminatorias. Reinaldo Rueda ya dejó ver sus cartas, despertando todo tipo de gustos, entre ellas, las críticas constantes por la ausencia y llamado de otros jugadores.



Desde que se dio el anuncio, a la fecha del partido, se pueden presentar todo tipo de cosas. Las ausencias en el caso de la tricolor pesan. A la ya conocida de Duván, se le suma la de Luis Fernando Muriel, presuntamente con covid 19, por lo que no podrá estar contra Perú y Argentina.



La salida del atacante del Atalanta dejó el hueco, para que llegara un jugador que se le acercara a las características. Varios están en dicha posición, que pueden llegar a suplirlo. Desde Juan Camilo Hernández y Jhon Córdoba, algunos apuestan por los que están en el entorno local, mencionando nombres como el de Teófilo Gutiérrez.



Al conocerse oficialmente la salida de Muriel, se dio de inmediato el nombre de Víctor Cantillo, teniendo en cuenta sus buenas actuaciones. Llamó la atención que el volante no estuviera desde el inicio, pues se recuperó del golpe con el que llegó del último partido con Colombia, además, de no dar positivo para coronavirus. Sumándole que, en ese partido que estuvo, mostró lo que necesitaba la tricolor, balón con salida al piso y alternativas para abrir con sus pases la cancha.



Ahora, se podría decir que la decisión de Reinaldo podría radicar en que Jefferson Lerma y Gustavo Cuellar no estarán contra Perú, con fecha pendiente de sanción por cumplir, buscando tenerlos para el duelo contra Argentina. Sin embargo, el volante del Bournemouth será baja por covid 19, por lo que el lugar de Cantillo está.



Las críticas, en un inicio, radicaron en por qué no llamó un jugador de las características que puedan suplir las de Muriel. Se pueden mirar nombres como Luis Suárez, de buen presente reciente en el Granada, además de Juan Camilo Hernández, que no ha tenido tanta continuidad con el Watford, pero ha sumado minutos.



Luis Sinisterra no estaría entre los elegidos, teniendo en cuenta que apenas regresó el domingo a competición, luego de superar el coronavirus. El nombre de Teófilo Gutiérrez podría empezar a rondar, pese a las complicaciones y cuestiones extradeportivas que puedan llegar a influir en la decisión de Reinaldo Rueda.



A la espera de tener confirmación del reemplazo, en este caso, de Lerma (no por lo posicional sino por lo nominal) Rueda solo contaría con ocho atacantes, analizando las variantes y si decidirá llamar o no otro, teniendo en cuenta la urgencia de gol y escasez que tiene la tricolor, en cuando a las Eliminatorias.