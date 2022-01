El covid-19 hace que otro jugador de Colombia sea desconvocado

Otra mala noticia recibió Reinaldo Rueda este domingo, que lo hizo cambiar sus planes en la convocatoria de la Selección Colombia: nueva baja para afrontar los partidos contra Perú (28 de enero) y Argentina (1 de febrero) en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022.



Por ser positivo de covid-19, Jefferson Lerma fue desconvocado de la Selección, pues el Bournemouth, su club en Inglaterra, confirmó que el volante sufrió el contagio.



Así, se comprende que Víctor Cantillo, quien fue convocado este sábado, será el reemplazante de Lerma.



Ya son dos los desconvocados en Colombia, pues Luis Fernando Muriel no vendrá desde Italia por problemas médicos. El Atalanta de Bérgamo no dio claridad sobre el estado de Muriel, pero se especula que también es un caso de covid.



Por el delantero no ha habido otro convocado en la Selección.