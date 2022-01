¿Qué pasó con la convocatoria? A la espera de los elegidos por Rueda

La Selección Colombia está por volver al ruedo, teniendo en cuenta que la fecha de Eliminatorias está próxima a realizarse. Antes de esta, habrá un pequeño examen para Reinaldo Rueda y sus dirigidos, que enfrentarán a Honduras en un amistoso en la Florida, el próximo 16 de enero. Para esta ocasión, se prevé que no estén los nombres de Europa, pues ellos llegarán para final de mes, buscando asegurar el cupo a Qatar 2022.



Teniendo en cuenta que no es fecha FIFA, los clubes no están en la obligación de prestar a sus jugadores, por lo que se esperan algunas novedades y pruebas eventuales que hará triple R en la confección de esta convocatoria.



El listado esperaba ser revelado entre el 3 y 9 de enero, de acuerdo a información de Antena 2. Sin embargo, el retraso presentado tiene como causa las problemáticas que vive el mundo en general, con un nuevo repunto en los contagios de covid 19. Ante esto, el técnico de la tricolor deberá analizar más alternativas.



De acuerdo a información de Carlos Antonio Vélez, presentada en el programa Antena 2, afirma que el compromiso se mantiene. Además, la lista de elegidos sufrió contratiempos por los cambios, a raíz de los posibles contagios.